Konut satışları eylül ayında sert yükseldi! Konut kredisi faiz oranlarında düşüş sinyalleri cebinde nakit olanı harekete geçirdi

17 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Konut Satış İstatistiklerini duyurdu. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında sert yükseldi. Eylül ayında 140 bin 919 konut satıldı. Konut kredisi faiz oranlarında düşüş için ilk adım gelmesinin ardından ev fiyatlarında beklenen yükselişle vatandaş harekete geçti. Konut fiyatlarının yüksek faizler nedeniyle dip yaptığı dönemin ardından satın almanın cazip hale geldiği döneme geçiş yapıldı.

Kira ve konut fiyatları arasında büyük makas! İstanbul'da 16 yıllık kira bir daire parasına denk

Kira ve konut fiyatları arasında büyük makas! İstanbul'da 16 yıllık kira bir daire parasına denk

Eylül ayı Konut Satış İstatistikleri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye​ genelinde eylül​ ayında 140 bin 919 konut satıldı. Konut satışları​ bu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında arttı. Arz ve talep arasında dengesizlik olduğu için konut fiyatlarının ve kiralarının hızlı artacağı beklentileri cebinde nakit olanı harekete geçirdi.

KONUT SATIŞLARINDA KESKİN ARTIŞ

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla;

21 bin 314 ile İstanbul,

13 bin 205 ile Ankara

7 bin 612 ile İzmir oldu.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla;

74 ile Hakkari,

82 ile Ardahan,

106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 oranında artarak 15 bin 825 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 44 BİN 858 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 oranında artarak 44 bin 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu.

96 BİN 61 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında artarak 96 bin 61 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla;

783 ile İstanbul,

548 ile Antalya,

210 ile Mersin oldu.

EN ÇOK KONUT RUSLARA SATILDI

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla;

346 ile Rusya Federasyonu,

163 ile İran ve 139,

Irak vatandaşlarına yapıldı.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Hem satın alma hem kiralama yönünde konut talebi artarken bu artış hızı oranında konut arzı gerçekleşmiyor. Konut kredilerinde faizler düşüş eğilimine geçti ve bankalar yüzde 2,79'a kadar faizi indirdi. Konut almak için yine de yüksek bir oran olan mevcut faizlerin yılbaşından sonra düşmesi bekleniyor. Faizlerin düşmesi ile konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

KONUT ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Para politikası nedeniyle faizlerin yükselmesinden ötürü konut kredisine ilgi azalırken mevduata olan talep artış gösteriyor. Konut alımı kararı, kişisel ihtiyaçlar, finansal durum ve piyasa koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası’nın para politikası kararları ve bankaların rekabet koşullarına göre değişirken faiz oranlarının gerilemesiyle ilerleyen dönemiçin fiyatların daha da cep yakması bekleniyor.