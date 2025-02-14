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 | İrem Çınar

Konut satışları Ocak ayında arttı! İstanbul, Ankara, İzmir: İşte il il satış rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, Ocak ayında Türkiye'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Peki en fazla hangi ilde satış gerçekleşti? İşte il il satış rakamları...

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Konut satışları Ocak ayında arttı! İstanbul, Ankara, İzmir: İşte il il satış rakamları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 16 BİN 726 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %182,8 oranında artarak 16 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayında 3 bin 856 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 oranında artarak 95 bin 447 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,1 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 32 BİN 785

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,8 oranında artarak 32 bin 785 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,2 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 79 BİN 388 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,2 oranında artarak 79 bin 388 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,8 oldu.

YABANCILARA OCAK AYINDA BİN 547 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 oranında azalarak bin 547 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.


EN ÇOK SATIŞ RUS VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 248 ile Rusya Federasyonu, 162 ile İran ve 103 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

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ETİKETLER
#konut fiyat endeksi
#konut fiyatları
#Ekonomi
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