Konut satışları tekrar yükselişe geçti! Yabancılar konut alımında kendini geri çekti

20 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:53

TOKİ 29 ilde yeni ucuz konut projesini başlattı! Sadece 100 bin TL peşinatla ev sahibi olma fırsatı

TOKİ 29 ilde yeni ucuz konut projesini başlattı! Sadece 100 bin TL peşinatla ev sahibi olma fırsatı

Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Konut satışlarında yaşanan yükseliş piyasayı rahatlattı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 konut satış istatistiklerini duyurdu. Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu. Türkiye genelinde alımlar artarken yabancılar kendini geri çekti.

KONUT SATIŞLARI ARTTI PİYASA NEFES ALDI

Durağan bir seyirde devam konut satışlarında rüzgar tersine döndü.

TÜİK verilerine göre, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 16 oranında yükselişle 127 bin 88 adet oldu.

Tekrar yükselişe geçen konut satışları hem üreticiler hem de yatırımcılar için olumlu karşılandı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Temmuz ipotekli konut satışları bir önceki seneye göre düştü.

İpotekli satışlar temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 iken, Ocak - Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911'e geriledi

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir son gelen konut satış istatistiklerini yorumladı.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İVME KAZANACAK"

Aydemir, 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı için gayrimenkul sektörünün ivme kazanacağını ifade etti.

Özkan Aydemir'in açıklamaları şöyle;

“Konut satışların yılın ilk 6 ayında ciddi anlamda kan kaybetmişti. Durağanlık bir çok sektörü doğrudan etkiliyor. Son açıklanan veriler umut verici.

KONUTTA TALEP BİRİKTİ

Satışların durağan olması diğer anlamda da talep birikmesine neden oldu. Yılın son çeyreğinden itibaren tekrar gayrimenkul yatırımının cazip bir enstrüman olması kaçınılmazdır. 2025 yılında da bu yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz.”

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışı ciddi oranda geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu. Aynı dönemde yabancıların edindikleri toplam bağımsız bölüm sayısı 14 bin 751 olurken, arsa-arazi edinimleri ise 720 oldu.

İstanbul 123 bin 247 ile ilk sırada yer alırken ikinci sırada Antalya'da 82 bin 571 bağımsız bölüm yabancılara satıldı.

Bursa'da bu sayı 13 bin 890, Mersin'de ise 13 bin 659 oldu.

Ankara beşinci sırada 12 bin 28 satış yapılan il oldu.

Muğla 9 bin 831, Yalova 9 bin 490, Aydın 7 bin 117, İzmir 6 bin 662 ve Trabzon 5 bin 337 satış gerçekleşti.