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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 05:00

Konut seferberliği 2027’de sürecek: 150 bin aileye yeni yuva

2027 yılında 150 bin konut teslim edilecek. 42 bin 100 hak sahibi için arsa tahsisi yapılacak. Kiralık sosyal konut uygulamalarının kapsamı genişletilecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Konut seferberliği 2027’de sürecek: 150 bin aileye yeni yuva
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 05:00

Hükûmetin kira ve konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki baskısını kırmak ve dar gelirli vatandaşların barınma problemine kalıcı çözümler üretmek maksadıyla başlattığı arz odaklı hamleler, önümüzdeki yıl da aralıksız sürdürülecek.

2027’de dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik inşa edilen, 150 bin konut teslim edilecek.

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 24 bin 500’ü müstakil, 17 bin 600’ü ise müşterek olmak üzere toplam 42 bin 100 hak sahibi için arsa tahsis edilecek.

Yeni dönemde hem projeleri hız kazanacak hem de arsa tahsis süreçleri tamamlanarak vatandaşların kendi yuvalarını kurmasının önü açılacak.

’da başlatılan kiralık sosyal konut uygulamalarının kapsamı diğer büyükşehirleri de içine alacak şekilde genişletilecek.

Belirli dezavantajlı gruplara öncelik verilecek. Dar gelirli vatandaşlar, engelli bireyler ve yeni evlenecek gençler öncelikli dezavantajlı gruplar olacak. Kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden sürecek.

İstanbul’daki riskli yapıların hızla yenilenmesini amaçlayan “” kampanyası gibi hibe, kredi ve taşınma destekleri içeren projelerin uygulama süreleri uzatılarak konut arzına kesintisiz katkı sağlanacak.

ETİKETLER
#İstanbul
#hükümet
#yarısı bizden
#sosyal konut
#İlk Evim Arsa Projesi
#Ekonomi
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