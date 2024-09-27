Konut sektörü kredi indirimleriyle hareketlendi! Fiyat 1 günde 700 bin TL artınca Bakanlık affetmedi!

27 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:22

Konut piyasasında hareketlilik fırsatçıların iştahını kabarttı. Bankaların konut kredisinde indirime gitmesi üzerine fırsatçılar da harekete geçti. İstanbul'da bir dairenin fiyatının bir günde 700 bin TL artınca Ticaret Bakanlığı duruma el koydu.

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Konut​ sektöründe bankaların faiz​ indirimine gitmesiyle son aylarda yaşanan hareketlilik fırsatçıların da gözünden kaçmadı. Harekete geçen fırsatçılar İstanbul​'da bir dairenin fiyatını 1 günde 700 bin TL artırınca Ticaret Bakanlığı​ ceza yağdırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos endeksine göre, Türkiye’de ortalama konut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artış yaşadı. İstanbul’da ise fiyatlar ağustos ayında yüzde 5.5 yükseldi. Uzmanlar, kur korumalı mevduattan alınan paranın bir kısmının konuta gitmesi ve kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkması sonrası kiraya vermek amacıyla yapılan alımlar nedeniyle konut fiyatlarının arttığını söylüyor. Kredilerin düşmeye başlaması sonrası ise fiyatların daha da artacağı düşünülüyor.

KONUT FIRSATÇILARI HAREKETE GEÇTİ!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; imkanı olan vatandaşlar fiyatlar yeniden tırmanışa geçmeden konut almak isterken bu durumdan faydalanmak isteyen fırsatçılar da artıyor. İlan sitelerindeki satılık konut fiyatlarında bir ay içinde yüzde 10-15 artış gözlendi. İstanbul’daki bir dairenin fiyatı bir günde 700 TL arttı.

BAKANLIK'TAN CEZA YAĞDI

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı yapılan şikayetlerin ardından yaptığı açıklamayla, fırsatçılara büyük cezaların yolda olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada “Son günlerde konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. İlan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen işletmelere 89 milyon lira ceza kesildi. İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak. Mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek” denildi.