Konut sektöründe aidat sorunu Meclis'te: Zam sınırı kalktı, ev kiralarıyla yarışıyor

30 Temmuz 2024 14:02 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:08

Konut krizinde sular durulmuyor! Kiracı da haklı ev sahibi de: Ne olacak bu işin sonu?

Konut krizinde sular durulmuyor! Kiracı da haklı ev sahibi de: Ne olacak bu işin sonu?

Uzmanlar konut ya da iş yeri almak isteyen vatandaşları uyarırken en çok dikkat çeken konu aidatlar oluyor. Merkezi ve lüks yapılarda aidat zamları site yöneticileri ve vatandaşları karşı karşıya getiriyor.

Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 zam sınırı kalkmış sonrasında gözler konut ve iş yeri aidatlarına çevrilmişti. Büyükşehirlerde yüzde 85'e varan aidat artışları büyük tepkiye sebep oldu.

DAİRE KİRALARIYLA YARIŞIR HALDE

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Konut ve işyeri aidatlarında yaşanan artışlar mülk sahiplerini ve kiracıları zorlamaya başladı. Bazı projelerde belirlenen aidatların neredeyse daire kiralarıyla yarışır duruma geldi. Bu konuda da belirli sınırların getirilmesi gerekiyor. Aksi halde site yönetimleri ve kat malikleri arasında ciddi uyuşmazlıklar yaşanacaktır” dedi.

AİDATLARDAKİ ARTIŞ MECLİSİN EN ÖNEMLİ KONUSU

Aidat artışları ile ilgili son durumu meclis gündemine taşıyan AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, konut ve işyeri aidatları konusunun vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Sitelerdeki aidat uygulamalarında yaşanan sorunların doğru yönetim sistemlerinin kurulamamasından kaynaklandığını ifade eden Özkan Aydemir, aidat zamlarının yılda bir kez yapılması gerektiğini ancak asgari ücret artışları sebebiyle artık ara zam da yapılabildiğini belirtti.

Ev sahipleri ve kiracıların sitelerdeki gelişmeleri takip etmesi ve aidat belirlenmesi aşamasında rol oynaması için sitelerdeki genel kurullara katılım sağlamasının önemine değinen Aydemir, kat maliklerinin ana gider kalemlerini görmesi ve sorgulaması için toplantılara katılması gerektiğini söyledi. Alınan kararlara itiraz etme hakkı olduğu gibi usulsüzlük varsa 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açma hakkı bulunduğunu belirten Aydemir, sitelerdeki bazı giderlerden kiracıların sorumlu olmadığı halde o gidere dahil edilebildiğine dikkat çekti.