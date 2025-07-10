Konut talebi eridi, satışlar yavaşladı: Fiyatlar düşebilir

Emlak ilan sitelerinde, 2025 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’nin büyükşehirlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten uzmanlar, satışa çıkan konut sayısındaki bu yükseliş, yalnızca arz yönlü bir hareketlilik değil, aynı zamanda ekonomik şartların mülk sahipleri üzerindeki etkilerinin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildiğini söyledi.

KREDİ İLE EV ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Yüksek faiz oranlarının etkisiyle konut kredisi kullanımının zorlaştığını belirten Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, bankalardan kredi ile ev almak neredeyse imkânsız hale gelirken, bu durum konut talebinde ciddi bir daralmaya yol açtığını söyledi. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Satışlardaki yavaşlama, özellikle yatırım hedefiyle alınan ikinci veya üçüncü konutların sahiplerini karar aşamasına itti. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon baskısıyla birlikte çok sayıda mülk sahibi, gayrimenkullerini elden çıkararak nakde dönme yolunu seçiyor.

Uzmanlar, özellikle son iki yılda yatırım amacıyla alınan konutların artık birer yük haline geldiğine dikkat çekiyor. Kiralar artmış olsa da, kira geliri çoğu zaman mülkün bakım, vergi ve kredi giderlerini karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle, ilan sitelerinde yer alan konut sayısı hızla yükseliyor. Ancak bu satış çabasına rağmen, alıcı tarafında aynı ölçüde bir hareketlilik gözlenmiyor" dedi.

BEKLE-GÖR STRATEJİSİ

Piyasadaki bu dengesizlik, aynı bölgede benzer özelliklere sahip daireler arasında bile ciddi fiyat farklarının oluşmasına sebep olduğunu belirten Aydemir, "Bazı ev sahipleri hâlâ yüksek beklentilerle satış yapmaya çalışırken, alıcılar temkinli davranmayı tercih ediyor. Ekonomik belirsizliklerin ve yüksek faiz ortamının etkisiyle, pek çok potansiyel alıcı fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle bekle-gör stratejisi izliyor. Emlak sektörü temsilcileri, piyasanın henüz dengesini bulamadığını ve fiyatlara olan yansımanın zaman alacağını belirtiyor. Satışa sunulan konut sayısının artmasıyla birlikte, önümüzdeki aylarda fiyatlarda kademeli bir gerileme yaşanabileceği ifade ediliyor. Özetle, emlak piyasasında şu sıralar 'elden çıkarma' eğilimi öne çıkarken, satışa sunulan konutlar ile alım gücü arasındaki fark piyasanın yeniden şekillenmesini geciktiriyor" diye konuştu.