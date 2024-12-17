Konut ve araç satışında yeni dönem! Bakan Bolat duyurdu: Yeni yıldan itibaren ilan veremeyecekler

17 Aralık 2024 01:34 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 01:44

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat emlak ve araç satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, 1 Ocak'tan itibaren yetkisiz kişilerin ilan veremeyeceklerini duyurdu.

İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı devam edecek mi? Bakan Ömer Bolat'tan yeni açıklama

İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı devam edecek mi? Bakan Ömer Bolat'tan yeni açıklama

TBMM​ Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine gece yarısından sonra da devam edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı konuşmada emlak ve araç ilanlarına ilişkin "Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

VERGİ DENETİMLERİNDE KARARLILIK VURGUSU

Vergi harcamalarına sadece sermaye kesimine sağlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bakın en büyük vergi harcama kalemi nedir biliyor musunuz? Asgari ücretten vergi almamanızın 2025 yılındaki maliyeti 853 milyar TL neredeyse tüm vergilerin üçte biri ediyor.

KAYITDIŞILIK İLE MÜCADELE

Sürekli zarar beyan eden, aşırı düşük kar beyan edenleri tespit edip incelemeye alıyoruz denetimleri yürütüyoruz. Kayıt dışılıkla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Vergi borçlarını silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

VATANDAŞA FATURA DESTEĞİ

Vatandaşımızın her 100 liralık doğal gazının 65 lirasını, her 100 liralık elektrik lirasının 60 lirasını hazine ödüyor.

"2025 ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜ YIL OLACAK"

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enflasyonu düşürmek ana hedeftir. Enflasyon 70'lerde de sorundu 80’de de sorundu 90’da da sorundu AK Parti hükümetinde tek haneye inmişti tekrar tek haneye indireceğiz. 2025 enflasyonun düştüğü bir yıl olacak.