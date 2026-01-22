Konut ve taşıt kredi faiz oranları düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası 500 Bin ve 1 Milyon TL geri ödemesi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kredi faiz oranları yeniden düzenlendi.

Konut kredisi ve araç kredisi kullanmayı düşünenler için 2026 Ocak dönemi rakamları netleşti.

Ocak ayı itibarıyla bankaların kredi kampanyalarında yeni görünüm ortaya çıktı.

Konut kredisinde en düşük faiz oranı yüzde 2,64, taşıt kredisinde ise yüzde 2,90 olarak öne çıktı.

BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

1.000.000 TL'nin 120 ay vade ile örnek hesaplaması banka banka şu şekilde:

Akbank Faiz oranı: yüzde 2,70

Aylık taksit tutarı: 34.013,68 TL

Toplam ödeme: 4.081.641,91 TL

Yapı Kredi Faiz oranı: yüzde 2,81

Aylık taksit tutarı: 29.148,01 TL

Toplam ödeme: 3.497.761,02 TL

Vakıf Katılım Kar oranı: yüzde 2,69

Aylık taksit tutarı: 28.060,70 TL

Toplam ödeme: 3.367.284,02 TL

Garanti BBVA Faiz oranı: yüzde 2,69

Aylık taksit tutarı: 28.060,70 TL

Toplam ödeme: 3.367.283,91 TL

BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

400 TL'lik 0 araçlar için 36 ay vadelik geri ödeme planı şöyledir:

Akbank Faiz Oranı yüzde 3,05

Aylık Taksit 21.052,33 TL

Toplam Ödeme 760.183 TL

Ziraat Bankası Faiz Oranı: yüzde 3,49

Aylık Taksit: 22.754,17 TL

Toplam Ödeme: 821.150 TL

Garanti Bankası Faiz Oranı: yüzde 2,85

Aylık Taksit: 20.298,73 TL

Toplam Ödeme: 732.754 TL