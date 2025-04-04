Konut ve taşıt kredisine olan talep patladı! Kemerler giderek daha da gevşiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde bankalar, işletmelere sağladıkları kredilerde uyguladıkları standartlarda hafif bir gevşeme eğilimi göstermeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı birinci çeyreğine ait banka kredileri eğilim anketi sonuçlarını yayımladı. Anket, bankaların 2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin kredi uygulamaları ve beklentilerini de ortaya koydu.

BİREYSEL KREDİLERDE SIKILAŞMA BEKLENİYOR

2025 yılının ilk çeyreğinde, büyük işletmelere verilen krediler ve yabancı para cinsinden açılan kredilerde standartların yeniden sıkılaşmaya başladığı gözlemlenirken, diğer işletme kredilerine uygulanan standartlarda ise gevşeme yaşandığı bildirildi. Ayrıca, konut ve taşıt kredilerinde uygulanan standartlarda da gevşeme devam etti, ancak bu gevşeme bir miktar zayıflayarak devam etti.



İkinci çeyrek için bankalar, işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda gevşeme beklediklerini ifade etti. Bu dönemde konut ve taşıt kredilerindeki gevşemenin devam edeceği ancak zayıf bir şekilde sürdürüleceği öngörüldü. Diğer bireysel kredi türlerine yönelik uygulamalarda ise bir miktar sıkılaşma bekleniyor.

KONUT KREDİSİ TALEBİ ARTTI, TAŞIT KREDİSİ AZALDI

Kredi talebine bakıldığında, 2025 yılı birinci çeyreğinde işletmelere yönelik kredi talebinin arttığı, tüm işletme kredi türlerinde talep artışının görüldüğü belirtildi. Ayrıca, konut kredisi talebindeki azalışın yerini artışa bırakması, taşıt kredisi talebindeki artışın ise azalışa dönmesi dikkat çekti. Bankalar, ikinci çeyrekte konut ve diğer bireysel kredilere olan talebin artmaya devam etmesini beklerken, taşıt kredisi talebindeki azalışın yavaşlayacağını öngörüyor.



Fonlama koşullarına bakıldığında ise, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin 2025 yılının birinci çeyreğinde sürdüğü ve ikinci çeyrekte de devam edeceği tahmin ediliyor.