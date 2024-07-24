Konut ve tüketici kredisine online erişim dönemi! Bankaya gitmenize gerek kalmayacak

24 Temmuz 2024 13:40 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:52

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

14 maddelik yasa teklifi ile tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması ve zarara uğramasının engellenmesi hedefleniyor.

TÜKETİCİYİ KORUMA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

KREDİLERE ONLİNE ERİŞİM

Düzenlemeyle, tüketici banka şubesine gitmeden, konut ve tüketici gibi kredi imkanlara ulaşabilecek.

Tüketiciler sözleşmelere bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla erişecek.

Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.

YANILTICI REKLAMA YÜKSEK CEZALAR

Reklam ve haksız ticari uygulamaların caydırıcılığın artırılarak tüketicilerin etkin şekilde korunabilmesi sağlanacak. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 600 bin Türk Lirasından 6 milyon Türk Lirasına kadar uygulanacak.

TENMAK GELİRLERİ DÜZENLENDİ

Teklifle, TENMAK gelirlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

TENMAK gelirleri, Hazine yardımları, kurum faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, yayın gelirleri, kuruma ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri, işletme ve şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler, radyoaktif atık yönetimi için kuruma ödenen bedeller, fikri ve sınai mülkiyet haklarından elde edilen gelirler, kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler oluşacak.