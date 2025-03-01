Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 35 arttı

Konutlardaki doğal gaz tüketimi geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 35 artarak 3 milyar 71 milyon 450 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yılın aralık ayına ilişkin "Doğal gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 4 milyar 424 milyon 710 bin metreküpü boru hatları, 2 milyar 939 milyon 460 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

EN FAZLA DOĞAL GAZ İTHALATI RUSYA'DAN

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artarak 7 milyar 364 milyon 170 bin metreküpe ulaştı. Aralıkta en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 835 milyon 170 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 37 milyon 370 bin metreküple Azerbaycan ve 552 milyon 170 bin metreküple İran takip etti.



Bu dönemde, ABD'den 2 milyar 5 milyon 570 bin metreküp, Cezayir'den 346 bin 880 metreküp, Ekvator Gine'sinden 207 bin 740 metreküp, Rusya'dan 198 bin 210 metreküp, Nijerya'dan 94 milyon 740 bin metreküp ve Norveç'ten 86 bin 320 metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 35 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 32 artarak 6 milyar 963 milyon 420 bin metreküp oldu. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 4,5 artışla 1 milyar 263 milyon 610 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 87,85 artarak 1 milyar 393 milyon 500 bin metreküpe yükseldi.



Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yıl aralıkta yüzde 35 artarak 3 milyar 71 milyon 450 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 düşüşle yaklaşık 4 milyar 950 milyon 860 bin metreküp oldu. Doğal gaz stokunun yaklaşık 4 milyar 535 milyon 470 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 415 milyon 390 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.