SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

Şubat 02, 2026 11:24
1
Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

Konut piyasası 2026’ya da hız kesmeden girdi. Ocak ayında metrekare fiyatları yükselirken, en pahalı ve en ucuz iller arasındaki makas iyice açıldı

Karadeniz’den iki küçük şehir zirveye göz kırparken, Ankara’nın listelerdeki yeri yatırımcıyı şaşırttı. 

İşte konutun son 30 gün raporundan vatandaşın ilgisini çekecek önemli detaylar...

2
konut satış fiyatları

2026 yılının ocak ayı geride kalırken, talebin daha ılımlı gerçekleştiği kış mevsimi etkisine rağmen konut fiyatlarında yükseliş devam etti.

Türkiye’de “daire” nitelikli konut fiyatlarında ortalama metrekare satış fiyatı, Aralık 2025’te 36 bin 282 TL olmuştu.

Ocak 2026’da bu fiyat 37 bin 504 TL’ye yükseldi. Ocak ayında ülke genelinde ortalama metrekare konut fiyatı, Endeksa verilerine göre %3,36 oranında yükseldi.

3
Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

EN PAHALI İLLER BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; iller bazında bakıldığında Ocak 2026’da metrekare satış fiyatı en yüksek iller şöyle sıraladı:

-Muğla: 62.991 TL/m2

-İstanbul: 59.179 TL/m2

-Çanakkale: 48.794 TL/m2

-Antalya: 48.274 TL/m2

 

4
Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

-İzmir: 46.109 TL/m2

-Aydın: 45.331 TL/m2

-Balıkesir: 42.264 TL/m2

-Bartın: 39.874 TL/m2

-Edirne: 37.186 TL/m2

-Sinop: 37.073 TL/m2

5
konut fiyatları

EN DÜŞÜK MALİYETLİ İLLER

Yılın ilk ayında ortalama metrekare satış fiyatı en düşük iller ise şunlar oldu:

-Kilis: 16.955 TL/m2

-Hakkâri: 19.982 TL/m2

-Osmaniye: 20.256 TL/m2

-Malatya: 20.258 TL/m2

 

6
Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

-Kayseri: 21.284 TL/m2

-Mardin: 21.396 TL/m2

-Ağrı: 21.409 TL/m2

-Kırıkkale: 21.710 TL/m2

-Şanlıurfa: 22.170 TL/m2

-Muş: 22.410 TL/m2

7
Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

ŞAŞIRTAN ANKARA DETAYI 

En pahalı iller listesinde büyükşehirler yer almaya devam ederken, verilerde Ankara’nın ilk 10’da olmaması dikkat çekti. İlandaki konutlar baz alınarak yapılan değerlendirmede başkent Ankara, ocak ayında 34.758 TL metrekare ortalama satış fiyatı ile daha orta sıralarda yer aldı.

8
Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

BARTIN VE SİNOP

Öte yandan Karadeniz Bölgesi’nin 2 küçük ili Bartın ve Sinop, Ocak 2025’da en pahalı iller arasında ilk 10’da yer almayı başardı. Bartın’da konut fiyatlarında yıllık ortalama artış %34,03 olurken, bu oran Sinop’ta %28,65 olarak gerçekleşti. 

9
Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

‘UCUZ’ BÜYÜKŞEHİRLER

Fiyatı en düşük illere bakıldığında ise Malatya, Kayseri, Mardin ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin ilk 10’da yer aldığı görüldü.

Kilis’te ölçülen 16.955 TL ortalama metrekare fiyatı, aynı zamanda konutta Türkiye’nin en ucuz rakamı olarak da öne çıktı.

