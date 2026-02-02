Konutta '30 gün' yükselişi! İki sürpriz şehrin fiyatları 'uçtu'

‘UCUZ’ BÜYÜKŞEHİRLER

Fiyatı en düşük illere bakıldığında ise Malatya, Kayseri, Mardin ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin ilk 10’da yer aldığı görüldü.

Kilis’te ölçülen 16.955 TL ortalama metrekare fiyatı, aynı zamanda konutta Türkiye’nin en ucuz rakamı olarak da öne çıktı.