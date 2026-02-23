Konutta altın bazında en ucuz iller belli oldu! 1 metrekare, 2 gram

Kategoriler
2026'da çalkantılı bir seyir izleyen altın vatandaşın radarında yer almaya devam ediyor.
Öte yandan Ocak 2023’te ortalama 1 metrekare konut fiyatı 11,72 gram altına denk gelirken, 23 Şubat 2026 itibarıyla bu rakam yarı yarıya düşerek 5,17 grama geriledi.
Gram bazında bakıldığında en ucuz iller de netleşti. Hatta bir ilde metrekare fiyatı 2 gram sınırına kadar indi. Altın biriktiren için tablo değişti. İşte detaylar…
Türkiye gazetesinin aktardığı; Endeksa verilerine göre; son 5 yıllık dönemde, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı ve gram altın karşılığı şöyle gerçekleşiyor:
-2022 Ocak: 5.591 TL (7,27 gram)
-2023 Ocak: 13.659 TL (11,72 gram)
-2024 Ocak: 23.088 TL (11,22 gram)
-2025 Ocak: 28.893 TL (8,97 gram)
-2026 Ocak: 37.504 TL (5,51 gram)
23 Şubat işlemlerinde ise 7.250 TL baz alındığında, Ocak 2026 verisine göre metrekare konut fiyatı 5,17 grama kadar geriliyor.
GRAM BAZINDA EN UCUZ İLLER
Ocak 2026’da Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı en düşük olan iller ve bu fiyatların gram bazında karşılığı ise şöyle gerçekleşiyor:
-Kilis: 16.955 TL (2,34 gr)
-Hakkâri: 19.982 TL (2,76 gr)
-Osmaniye: 20.256 TL (2,79 gr)
-Malatya: 20.258 TL (2,79 gr)
-Kayseri: 21.284 TL (2,94 gr)
-Mardin: 21.396 TL (2,95 gr)
-Ağrı: 21.409 TL (2,95 gr)
-Kırıkkale: 21.710 TL (2,99 gr)
-Şanlıurfa: 22.170 TL (3,06 gr)
-Muş: 22.410 TL (3,09 gr)
-Siirt: 22.507 TL (3,10 gr)
-Adıyaman: 22.546 TL (3,11 gr)
-Elâzığ: 23.427 TL (3,23 gr)
-Kars: 23.427 TL (3,23 gr)
-Kırşehir: 23.547 TL (3,25 gr)
8 ŞEHİR, 3 GRAMIN ALTINDA KALIYOR
Kilis, metrekare fiyatı 2 gram sınırına kadar yaklaşan konut fiyatı ile, altın bazında da en ucuz ile olarak öne çıkıyor. Bu arada 2,34 gramlık metrekare satış fiyatı, ülke genelinde son yılların en düşük seviyelerine de işaret ediyor.
Kilis ile birlikte 8 şehirde fiyatlar, güncel verilere göre 3 gramın altında seyrediyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NE?
İstanbul’da Ocak 2026’da 59 bin 179 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı dikkate alındığında, bu rakamın altın karşılığı yaklaşık 8,16 grama denk geldi.
Ankara’da 34 bin 758 TL’lik fiyata karşılık, metrekare altın tutarı 4,8 gram oldu.
İzmir ise 46 bin 109 TL konut fiyatı ve metrekare başına 6,36 gramlık denklem öne çıkıyor.