Konutta altın bazında en ucuz iller belli oldu! 1 metrekare, 2 gram

8 ŞEHİR, 3 GRAMIN ALTINDA KALIYOR

Kilis, metrekare fiyatı 2 gram sınırına kadar yaklaşan konut fiyatı ile, altın bazında da en ucuz ile olarak öne çıkıyor. Bu arada 2,34 gramlık metrekare satış fiyatı, ülke genelinde son yılların en düşük seviyelerine de işaret ediyor.

Kilis ile birlikte 8 şehirde fiyatlar, güncel verilere göre 3 gramın altında seyrediyor.