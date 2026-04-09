Konutta faizler yükseliyor! İşte ev hayali için bulunabilecek son ucuz krediler!

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:48
Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde konut kredisi faizleri yükselişini sürdürerek %2,59 bandına dayanırken, vatandaşın "ev sahibi olma" iştahı maliyet dinlemeden rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor.

10 yıllık vadede toplam maliyet yükünün %237’yi bulmasına rağmen, kredi hacmi sadece bir ayda 25 milyar TL artarak 740 milyar TL gibi tarihi bir eşiği geride bıraktı. 

Peki, faizlerin el yaktığı 9 Nisan 2026 itibarıyla en ucuz finansman hangi bankada ve 2 milyon TL’lik bir kredinin toplam geri ödemesi kaç milyon liraya ulaştı?

İşte ev almak isteyenleri yakından ilgilendiren o rakamlar ve daha fazlası...

Orta Doğu’da yaşanan çalkantılar, son 5 haftalık süreçte faizlerin de yükselmesini beraberinde getirdi. Bu dönemde TCMB %37,00 olan politika faizi yerinde %40,00 olan koridorun üst bandından piyasayı fonlamaya başladı. Gecelik faizler %40’a yönelince, TL daha maliyetli hale geldi. Böylece mevduat ve kredi faizlerinde de yükselişler yaşanmaya başladı.

Krediler tarafında en hızlı tepki ise “ihtiyaç” tarafında gerçekleşmişti. Şubatta %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı, geçen hafta %3,39’a kadar yükseldi. Konut kredisi oranları ise çatışmaların ilk ayı olan martta çok fazla yükselmedi. Hatta bu hafta başına kadar konutta en düşük kredi oranı olarak %2,49 devam etti. Ancak dün itibarıyla en düşük konut kredisi oranında da yükseliş yaşandı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; bankalarca 9 Nisan 2026 itibarıyla sunulan “en ucuz konut kredisi” oranları şöyle sıralanıyor:

Banka AdıKonut Kredisi Oranı (%)Not
Ziraat Katılım2,59Kâr payı oranı
Vakıf Katılım2,63Kâr payı oranı
Ziraat Bankası2,641 milyon TL'ye kadar olan konut kredisi oranları %2,49'dan devam ediyor
QNB2,64 
Albaraka2,67Kâr payı oranı
Halkbank2,69 
Kuveyt Türk2,80Kâr payı oranı
Akbank2,85 


 

 

 

En düşük oran dikkate alındığında 2 milyon TL finansmanın geri ödeme tablosu şöyle:

KalemTutar/Değer
Finansman Tutarı2 Milyon TL
Finansman Vadesi120 Ay
Finansman Oranı%2,59
Aylık Taksit56 Bin 122 TL
Toplam Geri Ödeme6 Milyon 752 Bin 768 TL

Rakamlar, konut finansmanında 10 yıllık vadede maliyetin %237 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini ortaya koydu. Buna karşılık konut kredisi hacminde artış da devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre 27 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 740,73 milyar TL oldu. 27 Şubat haftasında hacim, 715,91 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece konut kredisi hacmi, Orta Doğu’da savaşın başladığı ayda yaklaşık 25 milyar TL arttı.

