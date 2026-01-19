Konutta yatırımcıya en çok kazandıran sürpriz il! Fiyatlar 13 kat arttı

Çanakkale’de şehir merkezinde yeni yapı ve nitelikli 3+1 konut fiyatının 8-10 milyon TL bandına kadar yükseldiği belirten sektör temsilcileri, “Güzelyalı gibi bölgelerde ise müstakil ev fiyatları 20 milyon TL ve üzerine çıktı. Çanakkale aslında turizm ve tarımla daha fazla bilinen bir şehir. Bu sebeple konut imarlı arsa arzı kısıtlı. Artan talebe karşılık, kısıtlı arsa arzı da fiyatları yükselten bir etken” ifadelerini kullanıyor.