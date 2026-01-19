Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konutta yatırımcıya en çok kazandıran sürpriz il! Fiyatlar 13 kat arttı

Ocak 19, 2026 10:58
1
Konutta yatırımcıya en çok kazandıran sürpriz il! Fiyatlar 13 kat arttı

İstanbul’u, İzmir’i, Muğla’yı geride bıraktı…
Son 5 yılda tam 13 kat değer kazanan bu şehir, gayrimenkul piyasasında ezberleri bozdu.
Bir zamanlar metrekaresi 3 bin TL olan arsalar bugün 50 bin TL sınırına dayandı.
Yatırımcıların radarına giren kent, kısa sürede Türkiye’nin yeni 'altın' şehri haline geldi.
Peki bu inanılmaz yükselişin arkasında ne var? İşte dengeleri değiştiren o il…

 

2
Konutta yatırımcıya en çok kazandıran sürpriz il! Fiyatlar 13 kat arttı

Türkiye’de gayrimenkul piyasasında şehirler bazında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Marmara Bölgesinin güneyinde yer alan ve İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Çanakkale, Aralık 2025 fiyatlarına göre “en pahalı 5 il” arasına girmeyi başardı.

3
çanakkale konut

Türkiye gazetesinin aktardığı ve Endeksa tarafından ölçülen verilere göre Muğla, İstanbul ve Aydın’ın ardından Çanakkale “ortalama konut fiyatının en pahalı olduğu” dördüncü il konumuna yükseldi. İzmir ise, beşinci sırada kalarak Çanakkale’nin gerisinde yer aldı.

 

4
konut fiyatları

EN FAZLA KAZANDIRAN İL 

Çanakkale’de geçen yıl sonu itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 49 bin 553 TL olarak ölçüldü. Bu rakam 2021 yılının başında 3.461 TL seviyesinde bulunuyordu.

5
ev fiyatları çanakkale muğla

Son 5 yıllık süreçte Çanakkale’de fiyatlar %1331 artış gösterdi. Aynı dönemde Muğla’daki fiyat artışı %870, İstanbul’da %1130, Aydın’da %1080 ve İzmir’de %1030 olarak gerçekleşti. Çanakkale, gayrimenkul yatırımında en fazla kazandıran il olarak öne çıktı. Kira geliri de dahil edildiğinde Çanakkale’de bir konutun Ocak 2021-Aralık 2025 arası dönemde ortalama getirisi %1537 olarak ölçüldü.

6
Konutta yatırımcıya en çok kazandıran sürpriz il! Fiyatlar 13 kat arttı

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Çanakkale’nin COVID-19 salgını ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ardından İstanbul’un yakınında artık sadece bir kaçış noktası olarak değil; aynı zamanda 12 ay süre ile alternatif bir yerleşim merkezi olarak öne çıktığını ifade ediyor.
 

7
çanakkale konut fiyatları

Özellikle köprünün ardından İstanbul ile Çanakkale arasındaki mesafenin 3 saate kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri “Trafik, pahalılık ve deprem endişesi başta olmak üzere İstanbul’da yaşamanın getirdiği çeşitli külfetler, alternatif ev ihtiyacını artırdı. Bu anlamda Çanakkale önemli bir rota olarak kendini gösterdi” şeklinde konuşuyor.

8
çanakkale güzelyalı

Çanakkale’de şehir merkezinde yeni yapı ve nitelikli 3+1 konut fiyatının 8-10 milyon TL bandına kadar yükseldiği belirten sektör temsilcileri, “Güzelyalı gibi bölgelerde ise müstakil ev fiyatları 20 milyon TL ve üzerine çıktı. Çanakkale aslında turizm ve tarımla daha fazla bilinen bir şehir. Bu sebeple konut imarlı arsa arzı kısıtlı. Artan talebe karşılık, kısıtlı arsa arzı da fiyatları yükselten bir etken” ifadelerini kullanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.