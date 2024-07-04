KOOP-DES İkinci Çağrı Dönemi başvuruları başladı! Kooperatiflere nakdi destek geliyor

04 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:33

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını (KOOP-DES) başvuruya açtı.

Bu kapsamda kooperatiflere projeleri bazında nakdi destekler verilecek. 2024 yılı ikinci çağrı dönemi başvuruları ise açıldı.

KOOP-DES ile kooperatifler; mal alımlarında 400.000 liraya, hizmet alımlarında 60.000 liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204.000 liraya ve iki personel içinse yıllık 408.000 liraya kadar hibe desteklerinden yararlanacak.

KOOP-DES İKİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURU EKRANI

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yılın ikinci çağrı dönemini başlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kooperatiflere proje bazında nakdi destekler sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

KOOP-DES görev alanında yer alan tüm kooperatiflere ve üst kuruluşlara açık olacak.

Program kapsamındaki proje başvuruları, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacak.

97 PROJEYE 20 MİLYON 585 BİN 53 LİRA HİBE VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yılın ilk çağrı döneminde başvuran 97 projeye 20 milyon 585 bin 53 lira hibe desteği sağladı.

İkinci dönem hibe destek programına ilişkin detaylar ise şöyle;