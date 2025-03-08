KOSGEB’den kadın girişimcilere büyük fırsat! Kendi işini kurmak isteyen 8 bin 500 kadına destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçtiğimiz yıl 7 bin 41 kadının iş kurmasına destek verirken, bu yıl 8 bin 500 kadın girişimcinin işletme sahibi olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2025 yılı için kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu yıl, 8 bin 500 kadın girişimcinin kendi işini kurması hedefleniyor. KOSGEB, kadınların iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEMEK İÇİN EĞİTİM VE DESTEKLER ARTIYOR

KOSGEB, kadın girişimcilerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve iş gücüne katılımlarını artırmaları için birçok program ve eğitim düzenliyor. Kadınları girişimcilik konusunda bilinçlendirmek, onları cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla ülke genelinde faaliyetler yürütülüyor. Başkanlık, kadın girişimcilere yönelik düzenlediği eğitimlerle de girişimcilik kültürünü yaymayı hedefliyor.

İŞ KURMA DESTEKLERİNDE ARTIŞ: 10 BİN LİRA İLAVE YARDIM

KOSGEB, kadın girişimcilerin iş kurma aşamasında karşılaştıkları finansal engelleri aşabilmeleri için 10 bin lira ilave destek sunuyor. Geçen yıl 7 bin 41 kadının işletme kurmasına yardımcı olan KOSGEB, bu sayıyı 2025 yılı sonunda 8 bin 500’e çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, kadın girişimcilerin KOSGEB’den aldıkları desteklerin toplamdan alacakları payın yüzde 27’ye ulaşması bekleniyor.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE KATILIM ARTACAK

Kadınların girişimcilik eğitimlerine katılımı da önemli bir hedef. 2024 yılında 43 bin 61 kadının Girişimcilik Eğitim Programlarına katılarak sertifika almaya hak kazandığı belirtilirken, bu sayının 2025'te 52 bin 500’e ulaşması bekleniyor. Bu eğitimlerle kadınların iş kurma süreçlerinde daha donanımlı hale gelmesi amaçlanıyor.

KOSGEB’DEN 150 BİN LİRA EK DESTEK

KOSGEB, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. 2024 yılında Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği ile 4 bin 274 kadına ilave 150 bin lira hibe sağlandı. Bu destekle, kadınların iş kurma maliyetlerini karşılamaları daha kolay hale geliyor.