KOSGEB’den KOBİ’lere destek paketi: 50 milyon lira verilecek! İşte başvuru şartları

07 Ocak 2025 10:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:23

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır, kapasite artışı ve inovasyon odaklı KOBİ'lere 22 milyar liralık kredi desteği sağlanacağını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB Ziraat, Halk, Vakıf bankaları ve KGF işbirliğiyle yeni destek paketlerini hayata geçiriyor. Programda işletme başına alt kredi limiti 5 milyon TL, üst limit ise 50 milyon TL olacak. Peki bu destek paketinden kimler yararlanabilecek? Destek paketine başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

KOSGEB, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik iki yeni destek paketi hazırladı. Toplam 22 milyar TL'lik finansman içeren bu programlar, KOBİ'lere düşük faiz ve kar payı avantajıyla kredi imkânı sunmayı hedefliyor. Destek paketleri, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programı olarak ikiye ayrılıyor.

KÜRESEL REKABETÇİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın amacı, KOBİ’lerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı hale gelmesini ve rekabet avantajı kazanmasını sağlamak. Program kapsamında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleri, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, verimliliğin artırılması ve tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi gibi stratejik alanlarda projeler desteklenecek. Ayrıca, KOBİ’lerin küresel iş birlikleri kurarak uluslararası pazarlara erişimi teşvik edilecek.

Kredi alt limiti: 5 milyon TL

Kredi üst limiti: 50 milyon TL

Azami kredi vadesi: 36 ay

Destek puanı: 20

Bu programdan, limited ve anonim şirket statüsündeki, KOSGEB sisteminde kayıtlı, aktif durumda olan ve beyanlarını güncellemiş işletmeler faydalanabilecek. Başvurular, KOSGEB’in internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Kapasite Geliştirme Destek Programı, KOBİ’lerin üretim kapasitelerini artırmalarını, kurumsal yapılarının güçlenmesini ve pazar büyüklüklerini genişletmelerini hedefliyor. Büyük işletmelerin tedarik zincirindeki KOBİ’lerin geliştirilmesi de programın odak noktaları arasında yer alıyor.



Bu destek kapsamında makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel giderleri, hizmet alımları ve işletme sermayesi için finansman desteği sağlanacak. Geri ödemesiz destekler, ilgili finansal kuruluşlarla imzalanacak protokoller çerçevesinde uygulanacak.

Kredi alt limiti: 1 milyon TL

Kredi üst limiti: 20 milyon TL

Azami kredi vadesi: 36 ay

Destek puanı: 20

Bu programa da KOBİ’ler yalnızca bir kez başvuru yapabilecek.

BANKALARLA İŞ BİRLİĞİ

Destek programları kapsamında Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile iş birliği yapıldı. Bu bankalar, KOBİ’lerin finansmana kolay erişimini sağlamak için önemli bir rol üstleniyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

KOSGEB’de düzenlenen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda konuşan KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Milli Teknoloji Hamlesİ vizyonuna dikkat çekerek, Türkiye’nin orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçişinin ülke ekonomisi için kritik bir hedef olduğunu vurguladı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, KOSGEB’in yalın, dijital ve erişilebilir bir yapıya dönüşerek KOBİ’lerle daha yakın temas kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemine dikkat çekerken, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yüksek teknoloji, Ar-Ge ve bilişim alanlarının desteklenmesiyle istihdam ve ihracat artışının sağlanacağını ifade etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ticari kredilerinin yüzde 55’ini KOBİ’lere yönlendirdiklerini açıklarken, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, destek paketlerinin KOBİ’ler için finansmana erişimi kolaylaştıracağını belirtti.