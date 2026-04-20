Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB destekleriyle ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2. dönem başvurularını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ KOSGEB'ten girişimcilere 2 milyon TL destek! Başvurular başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sunulacak. 2024 yılında uygulanan program kapsamında 3.899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı alındı. Şimdiye kadar 1.842 proje için 1,8 milyar TL destek sağlandı. Bugün başlayan başvurular 8 Mayıs'ta sona erecek.

Program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sunulacağını belirten Bakan Kacır, "2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında; 3.899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı aldık. Şimdiye kadar, 1.842 proje için 1,8 milyar TL destek sağladık." dedi.

Halihazırda bugün başlayan başvuruların 8 Mayıs'ta sona ereceğini belirten Bakan Kacır, "Girisimci Destek Programı 2026 yılı 2. Çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

