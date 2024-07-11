Köyün geçim kaynağı oldu! 3 yıl önce deneme amaçlı ekilen yaban mersini büyük şehirlerde
Bilecik'te kurak olan 8 dekar araziye 3 yıl önce yüzde 50 hibe desteği ile ekilen maviyemiş (yaban mersini) bölgedeki vatandaşlara umut oldu. Hasadı yapılan maviyemiş büyük şehirlerde satılırken artık köy halkının geçim kaynağı oldu.
Türkiye’de tarımsal üretimin arttırılması için birçok ilde girişimcilik örnekleri gündeme geldi. Demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içeren sağlıklı besin yaban mersininden Bilecik'te güzel sonuçlar elde edildi.
15 BİN ADET DİKİLDİ
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyünde 3 yıl önce atıl durumda olan 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 15 bin adet maviyemiş fidanı dikildi.
Projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen 'Maviyemiş'in ilk hasadı gerçekleşti. Maviyemiş fidanı eken çiftçi Mehmet Demir ilk hasadını yaptı.
GEÇİM KAYNAĞI
Pazaryeri ilçesinde kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş yaban mersinleri İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor.
HER YIL ORTALAMA 10 TON
Öte yandan köy genelinde tarımsal üretimin artırılması için yapılan desteklerle her yıl ortalama 10 ton yaban mersini hasadı bekleniyor.