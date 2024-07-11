Köyün geçim kaynağı oldu! 3 yıl önce deneme amaçlı ekilen yaban mersini büyük şehirlerde

11 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:46

Çok az kişi biliyor! Kilosu 5 bin TL: Bölgenin tek geçim kaynağı

Çok az kişi biliyor! Kilosu 5 bin TL: Bölgenin tek geçim kaynağı

Türkiye’de tarımsal üretimin arttırılması için birçok ilde girişimcilik örnekleri gündeme geldi. Demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içeren sağlıklı besin yaban mersininden Bilecik'te güzel sonuçlar elde edildi.

15 BİN ADET DİKİLDİ

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyünde 3 yıl önce atıl durumda olan 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 15 bin adet maviyemiş fidanı dikildi.

Projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen 'Maviyemiş'in ilk hasadı gerçekleşti. Maviyemiş fidanı eken çiftçi Mehmet Demir ilk hasadını yaptı.

GEÇİM KAYNAĞI

Pazaryeri ilçesinde kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş yaban mersinleri İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor.

HER YIL ORTALAMA 10 TON

Öte yandan köy genelinde tarımsal üretimin artırılması için yapılan desteklerle her yıl ortalama 10 ton yaban mersini hasadı bekleniyor.