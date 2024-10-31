KPSS'de 60 puanla memur olma şansı! Kurumlar ilanları resmen açtı

31 Ekim 2024 21:33 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 22:04

Her yıl milyonlarca kişinin KPSS sınavına girerek umudunu bağladığı memurluk için yeni bir şans kapısı açıldı. Bazı kamu kurumları ve belediyeler, 60 puanla personel alımına başladı. İki noktada dikkat çeken ilan açılırken başvurular ise resmen başladı. İşte 60 KPSS puanı ile girebileceğiniz kurumlar...

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Personel alım ilanlarına olan başvurular büyük ilgi görüyor. Özellikle son zamanlarda düşük KPSS​ puanı ile yapılabilen kamu kurumu başvuruları birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bu kurumlar içinde yer alan, Bilecik İl Özel İdaresi ve Hatay Reyhanlı Belediyesi'nin en az 60 KPSS puanı ile personel alımı​ yapacağını peş peşe duyurması dikkat çekti.

60 KPSS PUANI İLE MEMUR OLMA ŞANSI!

Bilecik İl Özel İdaresi, en az 60 KPSS puanını karşılayan ve belirli nitelikleri sağlayan adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre, açık pozisyon için aranan kadro unvanı mühendis olarak belirlendi.

HATAY İÇİN VETERİNER HEKİM İLANI!

Hatay ili Reyhanlı Belediyesi, en az 60 KPSS puanı ve belirli nitelikleri karşılayan adaylar arasından tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kadro, veteriner hekim pozisyonu olarak açıklandı.

Reyhanlı Belediyesi'nin yanı sıra Bilecik İl Özel İdaresi'nde de benzer şekilde personel alımları yapılacak olup, adayların en az 60 KPSS puanına sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, KPSS puanının dışında adayların belirli koşulları sağlamaları gerektiği belirtiliyor. Başvuru için gereken şartlar, tarih ve diğer ayrıntılara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığı KPSS ile personel alımı ilanı için bağlantıya tıklayın.

Bilecik İl Özel İdaresi KPSS ile personel alımı ilanına ulaşmak için bağlantıya tıklayın.