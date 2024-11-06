Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in düğün pastasının bir pasta dilimi 2 bin 200 sterline satıldı

06 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:26

Kraliçe II. Elizabeth ile Prens Philip'in düğününde kesilen 2.7 metrelik orijinal pastanın 2.000 misafire ikram edilmesinden 77 yıl sonra, bir bavulun içindeki yatağın altında bulundu. Pasta dilimi açık artırmada 2 bin 200 sterline satıldı.

Kraliçe'nin 1947'de Prens Philip ile evlendiği düğün pastasından bir dilim, bir yatağın altında bir bavulda bulunmasının ardından 2 bin 200 sterline satıldı.

KRALİÇE'NİN DÜĞÜN PASTASININ DİLİMİ 2 BİN STERLİNE SATILDI

Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in düğününden kalan ve bir yatağın altında bavul içerisinde bulunan 77 yıllık düğün pastası dilimi satışa çıkarıldı.

Kraliyet çiftinin görkemli pastası tam 2,7 metre yüksekliğindeydi ve dört kattan oluşuyordu. Alkollü meyveli kekin dilimi, 20 Kasım 1947'deki kraliyet düğününden sonra konuklara dağıtılan 2.000 dilimden biriydi.

Bu dilim, Prenses Elizabeth tarafından 1931-1969 yılları arasında Edinburgh'daki Holyroodhouse Sarayı'nın hizmetçisi olan Marion Polson'a gönderildi.

Yeni evli çifte düğün hediyesi olarak 'hoş' bir tatlı takımı aldıktan sonra teşekkürlerini iletti. Marion Polson 1980'lerde öldü ve 1980'lerde ölene kadar pastayı sakladı. Daha sonra diğer eşyalarıyla birlikte yatağının altındaki bir valize koydu.

İskoç ailesi yakın zamanda 4x3 inç ölçülerindeki dilimi, orijinal sunum kutusunda, Elizabeth'in Buckingham Sarayı kağıdına yazılmış, Nisan 1948 tarihli bir mektubunun yanında yeniden keşfetti.

Muhafaza edilmesi ve uzun yıllar gün ışığına çıkmaması, muhtemelen pastanın korunmasına yardımcı oldu.

ÇİNLİ BİR ALICIYA SATILDI

Başlangıçta 500 sterline satılması beklenen pasta, telefonla Çinli bir alıcıya satıldı. Pasta hala orijinal hediye kutusundaydı ve Kraliçe'den Kasım 1947 tarihli bir mektupla birlikte satıldı.