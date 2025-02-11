Kredi almayı düşünenler dikkat! İhtiyaç kredisi oranları değişti: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin geri ödemesi

Bankacılık sektörü, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine girebileceğine yönelik beklentilerini kredi fiyatlamalarına yansıtmaya başladı. Özellikle ihtiyaç kredilerinde, vade süresi uzadıkça faiz oranlarında belirgin düşüşler görülüyor.
Bankaların resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel verilere göre, ihtiyaç kredisi faiz oranları vade sürelerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. En düşük faiz oranları 36 ay vadeli kredilerde görülürken, 12 ay vadeli kredilerde oranların yüzde 5’in üzerine çıktığı dikkat çekiyor. Özel bankalar vade süresine göre farklı faiz oranları uygularken, kamu bankaları ise kredi tutarına bağlı olarak değişen faiz oranları sunuyor. Son güncellenen oranlara göre, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 3,49 seviyesine kadar geriledi.
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle genel olarak kredi faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,5 büyüme sınırı, hem tüketicilerin hem de bankaların krediye olan ilgisini azaltan bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.
Öte yandan, Merkez Bankası aralık ayında kredi büyümesinde hızlanma yaşandığını belirtmişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ocak ayında ise bu büyümenin daha ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti.
İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:
Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 28.629,48 TL
Toplam Ödeme: 344.991,26 TL
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 28.817,29 TL
Toplam Ödeme: 347.244,98 TL
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL
Faiz Oranı: %4,01
Aylık Taksit: 28.546,21 TL
Toplam Ödeme: 343.992,02 TL
Faiz Oranı: %4,33
Aylık Taksit: 29.215,74 TL
Toplam Ödeme: 352.026,38 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.521,58 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.334,08 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 331.132,82 TL
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 28.817,29 TL
Toplam Ödeme: 345.807,48 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 330.945,32 TL
Faiz Oranı: %3,92
Aylık Taksit: 28.359,28 TL
Toplam Ödeme: 341.561,36 TL
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL