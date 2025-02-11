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 | İrem Çınar

Kredi almayı düşünenler dikkat! İhtiyaç kredisi oranları değişti: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası’nın son iki toplantıda gerçekleştirdiği toplam 5 puanlık faiz indirimi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Bankalar, faiz indirimi beklentisiyle Merkez Bankası'ndan önce adım atarak vade sayılarına göre kredi faizlerinde güncellemeye gitti. 11 Şubat 2025 itibarıyla, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları yeniden şekillendi. İşte banka banka güncellenen faiz oranları...

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Kredi almayı düşünenler dikkat! İhtiyaç kredisi oranları değişti: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin geri ödemesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 16:32

Bankacılık sektörü, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine girebileceğine yönelik beklentilerini kredi fiyatlamalarına yansıtmaya başladı. Özellikle ihtiyaç kredilerinde, vade süresi uzadıkça faiz oranlarında belirgin düşüşler görülüyor.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Bankaların resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel verilere göre, ihtiyaç kredisi faiz oranları vade sürelerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. En düşük faiz oranları 36 ay vadeli kredilerde görülürken, 12 ay vadeli kredilerde oranların yüzde 5’in üzerine çıktığı dikkat çekiyor. Özel bankalar vade süresine göre farklı faiz oranları uygularken, kamu bankaları ise kredi tutarına bağlı olarak değişen faiz oranları sunuyor. Son güncellenen oranlara göre, 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 3,49 seviyesine kadar geriledi.

KREDİ FAİZLERİ YÜKSEK SEVİYELERDE

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle genel olarak kredi faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,5 büyüme sınırı, hem tüketicilerin hem de bankaların krediye olan ilgisini azaltan bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.
Öte yandan, Merkez Bankası aralık ayında kredi büyümesinde hızlanma yaşandığını belirtmişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ocak ayında ise bu büyümenin daha ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti.

İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 28.629,48 TL
Toplam Ödeme: 344.991,26 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 28.817,29 TL
Toplam Ödeme: 347.244,98 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %4,01
Aylık Taksit: 28.546,21 TL
Toplam Ödeme: 343.992,02 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,33
Aylık Taksit: 29.215,74 TL
Toplam Ödeme: 352.026,38 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.521,58 TL

ING

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.334,08 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 331.132,82 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 28.817,29 TL
Toplam Ödeme: 345.807,48 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 330.945,32 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,92
Aylık Taksit: 28.359,28 TL
Toplam Ödeme: 341.561,36 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL

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#kredi kartı borcu
#kredi kartı
#ihtiyaç kredisi
#Ekonomi
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