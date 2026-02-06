Kredi borcunda son 90 gün! 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kritik 144.000 TL detayı

2 MİLYON KİŞİ YASAL TAKİPTE

2025 yılı sonu itibariyle, 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredi borcunu ödemedi, 1 milyon 625 bin kişi de kredi kartı borcunu ödemedi.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kart” verilerine göre,

2025 yılında, bir önceki yıla göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğrayan kişi sayısı yüzde 14 artarak 2 milyon 114 bin kişi oldu.