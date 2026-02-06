Menü Kapat
Kredi borcunda son 90 gün! 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kritik 144.000 TL detayı

Şubat 06, 2026 11:19
1
kredi kartı borcu

Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarında yasal takibe düşen kişi sayısı 2 milyon sınırını aşarken, yapılandırma kapsamına alınması beklenen kredi kartı ve bireysel kredi borcu 288 milyar liraya ulaştı.

Kaba bir hesapla kişi başına düşen ortalama borç 144 bin lirayı buluyor... 

İşte kredi yapılandırmasından tüm rakamlar ve detaylar…

2
banka kredisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aldığı kararla, kredi borçlarına yapılandırma hakkı tanıdı. 3 ay içinde başvuru yapılması halinde kredi borçları 48 ay vadeyle yapılandırılacak. BDDK, açıklamasında, uygulamadan yararlanacak kişi sayısı hakkında bilgiler var.

3
Kredi borcunda son 90 gün! 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kritik 144.000 TL detayı

NTV'de yer alan habere göre; 2025 yılı sonu itibariyle sektörde yaklaşık toplam 13 trilyon 300 milyar TL bireysel kredi kartı limiti bulunuyor. Açıklamaya göre, bu limitin yüzde yüzde 21’i, yani 2 trilyon 800 milyar lirası kullanılıyor, toplam limitin yüzde 79’u kullanılmıyor. BDDK'nın paylaştığı veriye göre, 2025 yılı sonu itibariyle 40 milyon 700 bin tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta, bu kart sahiplerinin 30 milyon 600 bini, yani yüzde 75’i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahip

4
Kredi borcunda son 90 gün! 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kritik 144.000 TL detayı

BDDK şu veriyi de paylaştı:

“750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.”

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bilgilerine göre, 2025 yılı sonu itibariyle toplam kredi kartı sayısı, 142 milyon 133 bin 933. 

5
Kredi borcunda son 90 gün! 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kritik 144.000 TL detayı

2 MİLYON KİŞİ YASAL TAKİPTE

2025 yılı sonu itibariyle, 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredi borcunu ödemedi, 1 milyon 625 bin kişi de kredi kartı borcunu ödemedi. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kart” verilerine göre, 

2025 yılında, bir önceki yıla göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğrayan kişi sayısı yüzde 14 artarak 2 milyon 114 bin kişi oldu.

6
Kredi borcunda son 90 gün! 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kritik 144.000 TL detayı

Risk Merkezi verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde yüzün üzerinde arttı ve 288 milyar 800 milyon TL oldu.

 

7
Kredi borcunda son 90 gün! 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kritik 144.000 TL detayı

Borç yapılandırma düzenlemesi 2025 yılı Aralık ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğramış kişi sayısı 178 bin 131; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 156 bin 716 oldu

