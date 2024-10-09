Kredi çekip araç alacak herkesi ilgilendiriyor! İşte taşıt kredisi faiz oranlarının düşeceği tarih

09 Ekim 2024 11:44 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:01

Kredi ile araç almak isteyenlerin beklediği haber geldi. Taşıt kredisi faizlerinin düşmesi bekleniyor. Otomobil piyasasını hareketlendiren haberin ardından vatandaşlar araba kredilerinin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Uzun süredir yüksek seyreden taşıt kredisi faizlerinin gerilemesi araç alımını erteleyen tüketiciler için ilaç olacak.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Patlama riski var, hepsi tek tek incelenecek

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Patlama riski var, hepsi tek tek incelenecek

Taşıt kredisi faiz oranları​ için beklenen düşüş sinyali geldi. Taşıt kredilerinde gevşeme bekleniyor. Merkez Bankası’nın yayınladığı son ankette, taşıt kredilerinde sıkılaşmanın yılın son çeyreğinde sona ereceğine dair işaretler gözlemlendi. Bu haber otomobil piyasasını ve araç almayı düşünenleri harekete geçirdi. Taşıt kredilerinin faizlerinin düşmesinin piyasada hareketlilik oluşturması bekleniyor. Üstelik araba almayı planlayanlara kredi faizlerinin düşeceği tarih verildi.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Müşteriler bayilere araç bakmaya gittiklerinde kredilerin yüksek olmasından dolayı araç almaktan vazgeçiyordu. Son zamanlarda oldukça durgun seyreden piyasa için beklenen haber geldi.

Türkiye’de satılan her 10 ikinci el araçtan 7’si krediyle satılıyor. Otomotiv sektörü için öncelik faiz ve krediye ulaşılmasında kolaylıkların yaşanması. Sektörden kredilerde düzenleme çağrıları yükselirken beklenen haber için ilk sinyaller geldi. Merkez Bankası​'nın son açıklamalarına göre, taşıt kredilerindeki sıkılaşma sona eriyor.

Yüksek seyreden taşıt kredisi faizleri nedeniyle araç alımını erteleyen tüketiciler için umut yeniden canlandı. Kredi faizlerindeki düşüş trendinin hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasını canlandırması bekleniyor.

Şu an itibarıyla taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3.50 seviyelerinde. 400 bin TL'lik bir taşıt kredisi çekilmek istendiğinde, 36 ay vadeli ödeme planında aylık taksitler yaklaşık 23.000 TL'yi buluyor. Ancak bankaların kredi verirken müşterinin ödeme gücünü ve kredi geçmişini dikkate alarak değerlendirme yaptığını unutmamakta fayda var.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın son açıkladığı ankete göre, yüksek faiz döneminin sonuna gelindi. Uzmanlar, faizlerin 2025'in ilk aylarında belirgin şekilde gerileyeceğini öngörüyor.

Bu düşüşle birlikte kredi büyüme oranlarının artacağı tahmin ediliyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇLARIN FİYATI ARTACAK MI?

Kredilerin düşesiyle birlikte sıfır ve ikinci el araçlara rağbetin artacağı, bu sebeple fiyatların yukarı çıkacağı değerlendiriliyor. Geçmişte konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüşlerin konut fiyatlarını artırdığı görülmüştü. Artan talebe bağlı olarak araç fiyatlarında bir yükseliş yaşanabilir.

Sektör temsilcileri cari açığın artacağı endişesiyle sıfır kilometre araçlarda kredi musluklarının kapalı oluşu anlaşılabilir bir durum olarak nitelerken ikinci el araçta kredi musluklarının açılmasına, vade ve peşinat tutarlarının da tekrar düzenlenmesine ihtiyaç görüyor.

OTOMOTİV PAZARINDA ZAM ENDİŞEŞİ

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve sıfır araç fiyatlarının belirleyici rolü sayesinde, ikinci el piyasasındaki olası fiyat artışlarının makul seviyelerde kalması bekleniyor.

Faizlerin düşüş trendine girmesi ile beraber otomobil satış adetlerine pozitif etki yansıyabilir. Birkaç aylık süreçte ya da en geç 2025 yılı ilk aylarında faizler geri gelirken, kredi büyüme oranlarında artış bekleniyor.