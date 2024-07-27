Kredi çekmek isteyen emekli dikkat! Dolandırıcılar iş başında: Maaşınıza el konulabilir

27 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:07

Emekli maaşlarını yükseltecek sistemi uzman isim açıkladı! Stajyer ve çıraklar da sisteme katılmalı

Emekli maaşlarını yükseltecek sistemi uzman isim açıkladı! Stajyer ve çıraklar da sisteme katılmalı

Özellikle memur, emekli ve kamu görevlilerini hedef alan dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırdıkları kişileri önce borçlandırdılar sonra icraya verdiler. Tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları bazı kişilerin ise maaşına el koydular.

MAĞDUR CİMER’E BAŞVURDU

Sabah’ta yer alan habere göre, edinilen bilgiye göre, Kamil K.Ö.'nün CİMER'e yaptığı başvuruda, Ünal K.'dan aylık yüzde 20 faizle 18 bin lira aldığını, kendisinden boş senet talep edildiğini ve zor durumda olması nedeniyle kabul ettiğini anlattı.

37 bin lira ödemesine rağmen senedinin geri verilmediğini, ayrıca borcunun daha bitmediği belirtilerek tehdit edildiğini anlatan Kamil K.Ö., senedin üzerine 90 bin TL yazılarak Ankara 8. İcra Dairesi'nde icraya verildiğini ifade etti.

BİR DE İNTERNET SİTESİ AÇTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 7 şüphelinin, ilanlar bastırarak otobüs durakları, kahvehaneler ve benzeri yerlere yapıştırdıkları, faizle tefeci parası vermek için sosyal medya üzerinden de reklam paylaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ksmkuyumculuk.com internet adresi ve sosyal medya hesabı kullandıkları belirtildi.

954 YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'tefecilik' suçundan Altan P. ve İbrahim M.'nin 30 yıla, Tahsin Yasin K.'nın 120, Bahri G.'nin 930, Ünal K.'nın 954, Cansu A.'nın 54 yıla kadar, Şerife K.'nın ise 234 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede, şüphelilerin 99 mağdurdan 5 milyon lira haksız kazanç sağladı belirtildi.