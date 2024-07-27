Kredi çekmek isteyen emekli dikkat! Dolandırıcılar iş başında: Maaşınıza el konulabilir
Ankara’daki kredi dolandırıcıları onlarca kişiyi mağdur etti. 'Kredi alamayan memurlara, emeklilere ve kamu görevlilerine kredi çıkarılır' ilanıyla kandırdıkları tam 99 kişiye yüksek faiz uyguladılar. Dolandırıcıların verdikleri senet ve faturaları imzalayanların maaşına haciz geldi. İşte olayın tüm ayrıntıları…
Özellikle memur, emekli ve kamu görevlilerini hedef alan dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırdıkları kişileri önce borçlandırdılar sonra icraya verdiler. Tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları bazı kişilerin ise maaşına el koydular.
MAĞDUR CİMER’E BAŞVURDU
Sabah’ta yer alan habere göre, edinilen bilgiye göre, Kamil K.Ö.'nün CİMER'e yaptığı başvuruda, Ünal K.'dan aylık yüzde 20 faizle 18 bin lira aldığını, kendisinden boş senet talep edildiğini ve zor durumda olması nedeniyle kabul ettiğini anlattı.
37 bin lira ödemesine rağmen senedinin geri verilmediğini, ayrıca borcunun daha bitmediği belirtilerek tehdit edildiğini anlatan Kamil K.Ö., senedin üzerine 90 bin TL yazılarak Ankara 8. İcra Dairesi'nde icraya verildiğini ifade etti.
BİR DE İNTERNET SİTESİ AÇTILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 7 şüphelinin, ilanlar bastırarak otobüs durakları, kahvehaneler ve benzeri yerlere yapıştırdıkları, faizle tefeci parası vermek için sosyal medya üzerinden de reklam paylaştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ksmkuyumculuk.com internet adresi ve sosyal medya hesabı kullandıkları belirtildi.
954 YIL HAPİS İSTEMİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'tefecilik' suçundan Altan P. ve İbrahim M.'nin 30 yıla, Tahsin Yasin K.'nın 120, Bahri G.'nin 930, Ünal K.'nın 954, Cansu A.'nın 54 yıla kadar, Şerife K.'nın ise 234 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede, şüphelilerin 99 mağdurdan 5 milyon lira haksız kazanç sağladı belirtildi.