Kredi çekmek isteyenler dikkat! 30 bin TL'ye yükseldi, işte faizsiz kredi imkanı sunan 8 banka

13 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:59

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

Bankalar arasındaki rekabet tüketiciye yaradı. Bankalar tek tek faizsiz kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Nakite ihtiyaç duyanlar için bazı bankalarda ‘0' faizli kredi ve nakit avans ile 30.000 TL anında hesaplara yatıyor.

30 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da krediler veriyor. Bankaların müşteri yarışı para ihtiyacı olanlar için yeni bir fırsat kapısı araladı. Haziran ayıyla beraber tarifelerini güncelleyen bazı bankalarda yenilenen miktarlar ise 30.000 TL'ye yükseldi.

FAİZ KREDİLERE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

KREDİ NOTUNA DİKKAT!

Bankanın müşterisi olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte paranızı hesabınızda görebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

AKBANK

10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000TL

Vade:6

Faiz oranı: 0

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 11 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı.

Kredi tutarı 20.000

Vade: 6

Faiz oranı: 0%

Aylık taksit tutarı: 3333,33

Tahsis ücreti:0 TL

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 Ay

Aylık faiz oranı: 0,00 %

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)

Yeni müşterilere özel %0'dan başlayan faiz ile ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000 TL

Vade: 6

Faiz tutarı: 0,00%

ING

Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı'nızdan alışveriş yaparak veya vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek aylık 3.250 puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca gerekli puanı topladığınız her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6

Aylık faiz oranı: 0,00 %

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere özel 01.06.2024 – 30.06.2024 tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli.