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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Faizsiz kredi kampanyaları başladı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:45
Kredi çekmek isteyenler dikkat! Faizsiz kredi kampanyaları başladı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Nakit ihtiyacı olan ancak yüksek faizler nedeniyle kredi çekemeyenler için bankalar 0 faizli kredi kampanyası başlattı. Kredi çekmek isteyenler 6 ay vadeyle ihtiyaç ve taksitli nakit avans kredisi alabiliyor. Bazı özel bankalarda kredi tutarı 50 bin liraya kadar yükseliyor. İşte 0 faizli kredi veren bankalar

0 faizli kredi veren bankalar​ yeni kampanyalarla acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel imkanlar sağlıyor. Ekim ayında kampanyalarını güncelleyen bazı bankalar 0 faizli kredi veriyor. Bankalar müşterilerine 6 ay vadeli 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. 

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Ekim kampanyaları başladı: İşte 0 faizli kredi veren bankalar - 1. Resim

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

ENPARA

Banka yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 35.000 TL kredi imkanı sağlıyor.

QNB FİNANSBANK

Banka, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca,  %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans​ veriyor. Öte yandan Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 45 bin TL'lik fırsat sağlıyor.

AKBANK 

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45.000 TL'lik fırsat sunuyor.

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Ekim kampanyaları başladı: İşte 0 faizli kredi veren bankalar - 2. Resim

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sağlıyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45.000 TL'ye kadar çıkıyor.

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı ortaya çıkıyor. 

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Ekim kampanyaları başladı: İşte 0 faizli kredi veren bankalar - 3. Resim

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

ING

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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