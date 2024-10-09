Kredi çekmek isteyenler dikkat! Faizsiz kredi kampanyaları başladı: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

09 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:45

Nakit ihtiyacı olan ancak yüksek faizler nedeniyle kredi çekemeyenler için bankalar 0 faizli kredi kampanyası başlattı. Kredi çekmek isteyenler 6 ay vadeyle ihtiyaç ve taksitli nakit avans kredisi alabiliyor. Bazı özel bankalarda kredi tutarı 50 bin liraya kadar yükseliyor. İşte 0 faizli kredi veren bankalar

0 faizli kredi veren bankalar​ yeni kampanyalarla acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel imkanlar sağlıyor. Ekim ayında kampanyalarını güncelleyen bazı bankalar 0 faizli kredi veriyor. Bankalar müşterilerine 6 ay vadeli 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. 0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR ENPARA Banka yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 35.000 TL kredi imkanı sağlıyor. QNB FİNANSBANK Banka, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans​ veriyor. Öte yandan Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 45 bin TL'lik fırsat sağlıyor. AKBANK Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45.000 TL'lik fırsat sunuyor. GARANTİ BBVA Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sağlıyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45.000 TL'ye kadar çıkıyor. İŞ BANKASI İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. TEB TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı ortaya çıkıyor. DENİZBANK Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. ING Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor. ON DİJİTAL BANKACILIK Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor. İlgili Haberler Reeskont kredileri için yeni dönem! Merkez Bankası'ndan ihracatçı hamlesi Asgari ücret zammı için 2 yeni hesap! İşte milyonların merakla beklediği zam oranı Kredi çekip araç alacak herkesi ilgilendiriyor! İşte taşıt kredisi faiz oranlarının düşeceği tarih