Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Faiz oranlarındaki gizli farklar ortaya çıktı

Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle kredi piyasası hareketlendi. 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %2,99’a gerilerken, aynı vadede 200 bin TL kredi için oran %3,24’e yükseldi. Kredi kullanımında ise dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
Türkiye genelinde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası kredi piyasasında hareketlilik artarken, tüketiciler en düşük faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ancak karşılaşılan farklı faiz oranları, kafa karışıklığına neden olabiliyor.
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında belirli düşüşler gözlemlenirken, kredi tutarına bağlı olarak faiz oranlarının değiştiği dikkat çekiyor. Özellikle vade süresi aynı kalsa bile kredi miktarının artmasıyla faiz oranlarının yükseldiği görülüyor.
18 Mart 2025 itibarıyla güncel faiz oranları:
100 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: %2,99 faiz oranı
200 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: %3,24 faiz oranı
Bu oranlar bankadan bankaya değişiklik gösterirken, kredi çekecek vatandaşların detaylı bir karşılaştırma yaparak en avantajlı seçeneği tercih etmeleri öneriliyor.
Aşağıda, belirtilen faiz oranlarıyla 24 ay vadeli kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları gösterilmektedir:
Bu tablolar, kredi çekerken tüketicilerin aylık ödeme planlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir. Ancak kredi kullanmadan önce bankaların sunduğu kampanyalar ve ek maliyetler göz önünde bulundurulmalıdır.
100 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 24 Ay
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 6.483 TL
Toplam Geri Ödeme: 156.167 TL
200 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE
Kredi Tutarı: 200 bin TL
Kredi Vadesi: 24 Ay
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 13.403 TL
Toplam Geri Ödeme: 322.837 TL
100 bin TL kredi için toplam maliyet %56,16,
200 bin TL kredi için ise maliyet %61,41’e kadar yükseliyor.
BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 14 Mart 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 516,89 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yılın ilk haftasında ise bu rakam 1 trilyon 431,32 milyar TL olarak kaydedilmişti. Böylece, yılın ilk çeyreği tamamlanmadan kredi hacmindeki artış 85 milyar TL’yi aşmış oldu.