Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Faiz oranlarındaki gizli farklar ortaya çıktı

Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle kredi piyasası hareketlendi. 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %2,99’a gerilerken, aynı vadede 200 bin TL kredi için oran %3,24’e yükseldi. Kredi kullanımında ise dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Türkiye genelinde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası kredi piyasasında hareketlilik artarken, tüketiciler en düşük faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ancak karşılaşılan farklı faiz oranları, kafa karışıklığına neden olabiliyor.

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında belirli düşüşler gözlemlenirken, kredi tutarına bağlı olarak faiz oranlarının değiştiği dikkat çekiyor. Özellikle vade süresi aynı kalsa bile kredi miktarının artmasıyla faiz oranlarının yükseldiği görülüyor.

18 Mart 2025 itibarıyla güncel faiz oranları:



100 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: %2,99 faiz oranı

200 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: %3,24 faiz oranı



Bu oranlar bankadan bankaya değişiklik gösterirken, kredi çekecek vatandaşların detaylı bir karşılaştırma yaparak en avantajlı seçeneği tercih etmeleri öneriliyor.

100 BİN TL VE 200 BİN TL İÇİN GERİ ÖDEME TABLOLARI

Aşağıda, belirtilen faiz oranlarıyla 24 ay vadeli kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları gösterilmektedir:

Bu tablolar, kredi çekerken tüketicilerin aylık ödeme planlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir. Ancak kredi kullanmadan önce bankaların sunduğu kampanyalar ve ek maliyetler göz önünde bulundurulmalıdır.



GÜNCEL VERİLERE GÖRE GERİ ÖDEME TABLOLARI:

100 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: %2,99

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 6.483 TL

Toplam Geri Ödeme: 156.167 TL

200 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 200 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: %3,24

Banka: QNB

Aylık Taksit: 13.403 TL

Toplam Geri Ödeme: 322.837 TL

TABLO NE ANLATIYOR?

100 bin TL kredi için toplam maliyet %56,16,

200 bin TL kredi için ise maliyet %61,41’e kadar yükseliyor.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 14 Mart 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 516,89 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yılın ilk haftasında ise bu rakam 1 trilyon 431,32 milyar TL olarak kaydedilmişti. Böylece, yılın ilk çeyreği tamamlanmadan kredi hacmindeki artış 85 milyar TL’yi aşmış oldu.