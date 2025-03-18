Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Faiz oranlarındaki gizli farklar ortaya çıktı

Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle kredi piyasası hareketlendi. 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %2,99’a gerilerken, aynı vadede 200 bin TL kredi için oran %3,24’e yükseldi. Kredi kullanımında ise dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Faiz oranlarındaki gizli farklar ortaya çıktı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 09:55

Türkiye genelinde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası kredi piyasasında hareketlilik artarken, tüketiciler en düşük faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ancak karşılaşılan farklı faiz oranları, kafa karışıklığına neden olabiliyor.

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında belirli düşüşler gözlemlenirken, kredi tutarına bağlı olarak faiz oranlarının değiştiği dikkat çekiyor. Özellikle vade süresi aynı kalsa bile kredi miktarının artmasıyla faiz oranlarının yükseldiği görülüyor.

18 Mart 2025 itibarıyla güncel faiz oranları:

100 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: %2,99 faiz oranı
200 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi: %3,24 faiz oranı

Bu oranlar bankadan bankaya değişiklik gösterirken, kredi çekecek vatandaşların detaylı bir karşılaştırma yaparak en avantajlı seçeneği tercih etmeleri öneriliyor.

100 BİN TL VE 200 BİN TL İÇİN GERİ ÖDEME TABLOLARI

Aşağıda, belirtilen faiz oranlarıyla 24 ay vadeli kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları gösterilmektedir:

Bu tablolar, kredi çekerken tüketicilerin aylık ödeme planlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir. Ancak kredi kullanmadan önce bankaların sunduğu kampanyalar ve ek maliyetler göz önünde bulundurulmalıdır.

GÜNCEL VERİLERE GÖRE GERİ ÖDEME TABLOLARI:

100 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: %2,99

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 6.483 TL

Toplam Geri Ödeme: 156.167 TL

200 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 200 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: %3,24

Banka: QNB

Aylık Taksit: 13.403 TL

Toplam Geri Ödeme: 322.837 TL

TABLO NE ANLATIYOR?

100 bin TL kredi için toplam maliyet %56,16,

200 bin TL kredi için ise maliyet %61,41’e kadar yükseliyor.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 14 Mart 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 516,89 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yılın ilk haftasında ise bu rakam 1 trilyon 431,32 milyar TL olarak kaydedilmişti. Böylece, yılın ilk çeyreği tamamlanmadan kredi hacmindeki artış 85 milyar TL’yi aşmış oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde: En ucuz ihtiyaç kredisi hesaplandı! İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve taksit tutarı
Altın alım satımında yeni düzenleme! Vergi oranı arttı: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Sıkça Sorulan Sorular

200.000 TL ihtiyaç kredisi kaç ay?
Bankaların 200.000 TL kredinin 12 aylık faizi olarak sunduğu oranlar, %3,49 ile %4,95 arasında değişir.
ETİKETLER
#kredi kartı borcu
#kredi kartı
#ihtiyaç kredisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.