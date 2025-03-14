İhtiyaç kredisi oranları güncellendi! İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası'nın Mart başındaki faiz indirimi kararı sonrası, kredi çekmeyi düşünen birçok kişi, "Kredi faiz oranları düşecek mi? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Hangi bankada faiz oranı ne kadar?" sorularına cevap aramaya başladı. 250 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisi için ödeme planı ve geri ödeme tablosu da netleşti. Peki, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankası, Mart ayında yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir faiz indirimi daha gerçekleştirdi. Bu karar, faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. 2025 yılı içinde yapılan ikinci faiz indirimi sonrası, vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak etmeye başladı.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Mart başında kredi faiz oranları önemli bir düşüş gösterdi. Örneğin, 1 yıl vadeli kredilerde en düşük oran yüzde 3,55’ten yüzde 3,29’a gerilerken, 2 yıl vadeli kredilerde de oranlar yüzde 3,29’dan yüzde 2,89’a indi. Şu an için en uygun faiz oranı %2,89 olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, tüketicilerin bankaların sunduğu kampanyaları araştırmasına ve kredi kullanmayı planlayanların en düşük faiz oranlarını arayarak karar vermelerine yol açtı.

İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:



İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,10

Aylık Taksit: 28.733,74 TL

Toplam Ödeme: 346.242,38 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 27.576,75 TL

Toplam Ödeme: 332.358,50 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,86

Aylık Taksit: 28.234,99 TL

Toplam Ödeme: 340.257,38 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,68

Aylık Taksit: 29.956,73 TL

Toplam Ödeme: 360.918,26 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 28.090,34 TL

Toplam Ödeme: 338.521,58 TL

ING

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815,20 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 27.067,93 TL

Toplam Ödeme: 326.252,66 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %4,14

Aylık Taksit: 28.817,29 TL

Toplam Ödeme: 345.807,48 TL



ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 27.474,61 TL

Toplam Ödeme: 330.945,32 TL

ÖNEMLİ BİLGİ: Yüzde 2,89 faiz oranı yalnızca ilk defa Alternatif Bank müşterisi olan ve 36 ay vade ile 50.000 TL’ye kadar sigortalı ihtiyaç kredisi başvurularında geçerli. İlk defa Alternatif Bank müşterisi olan ve 50.000 TL üzeri sigortalı ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan müşteriler için %3,19 'dan başlayan oranlar geçerlidir.

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,92

Aylık Taksit: 28.359,28 TL

Toplam Ödeme: 341.561,36 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 27.802,15 TL

Toplam Ödeme: 335.063,30 TL