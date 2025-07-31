Kredi faizleri ne zaman düşecek? Filiz Eryılmaz tarih verdi! Ev ve araba alacaklar dikkat

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TGRT Haber’e özel yaptığı değerlendirmede, Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası küresel ve yerel piyasalarda oluşan tabloyu yorumladı ve Türkiye'de faiz kararı, Borsa'nın seyri, kredilerin son durumu, Temmuz ayı enflasyon öngörüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

“30 YILDIR GÖRÜLMEYEN BİR DURUM YAŞANDI”

Faiz kararının açıklanmasından yaklaşık yarım saat sonra FED Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmanın piyasa tarafından kısmi güvercin olarak algılandığını belirten Eryılmaz, “Bu, 30 yıldan beri Fed'de yaşanan ilk durum” dedi. Eryılmaz, “Üyelerin simgesel bir ismi var. Powell’ın yerine geçebilecek isimlerin karşı oy kullanması, eylülde faiz indirimi ve iyimserlik sinyali verdi” açıklamasında bulundu.

POWELL ŞAHİN KONUŞTU, ANCAK FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ MASADA

Powell’ın konuşmasının tonu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, “Powell konuşurken ise daha şahin bir tavırdaydı. Politikanın etkilerinin gecikmeli görüleceğini belirtti. Eylülde bir faiz indirimi ihtimali var ancak piyasa, Powell’ı şahin buldu diyebiliriz. ‘Bekle-gör’ politikasına devam edecek gibi görünüyor” dedi.

İÇ PİYASALARA ETKİSİ: FAİZLER DÜŞÜYOR, AMA SINIRLI

Konut kredisi ve taşıt kredisinde düşüşlerin gözlendiğini aktaran Eryılmaz, hızlı bir düşüş beklemenin gerçekçi olmadığını ifade etti. “Kredi faizlerinde – özellikle ihtiyaç ve konut kredilerinde – hızlı bir düşüş beklememek gerekiyor. Geçmişteki gibi sert faiz indirimleri söz konusu değil,” dedi.

Mevduat faizlerindeki düşüşün ise daha belirgin hissedileceğini belirten Eryılmaz, “Ancak bankalar bu düşüşe direnç gösteriyor. Elbette faizler düşecek ama aşırı düşük faizli bir kredi bulmak için belirgin bir indirim beklemek zor,” ifadelerini kullandı.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ TAHMİNİ

Yıl sonu faiz beklentisine dair öngörüsünü de paylaşan Eryılmaz, “Ben bu yıl politika faizinin yüzde 35'e kadar düşmesini bekliyorum. Eylülde 300 baz puanlık bir indirim, ardından 250'şer baz puanlık adımlarla faizlerin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyebileceğini öngörüyorum,” dedi.

EV, ARABA ALMAK İÇİN EN UYGUN TARİH HANGİSİ?

Ekonomik anlamda kayda değer bir rahatlamanın zamanlamasına dikkat çeken Eryılmaz, “Anlamlı bir ekonomik rahatlamayı 2026 yılının ilk yarısının sonuna doğru bekliyorum. Kredi alıp ev almak açısından maliyetlerin düşeceği, kazançlı sürecin başlaması için yaklaşık 6 ay sonra bir rahatlama yaşanabilir. Özellikle 2026'nın ikinci yarısından sonra olumlu etkiler daha net hissedilecektir,” değerlendirmesinde bulundu.

BORSA: KRİTİK SEVİYELER GÖZLENİYOR

Borsa İstanbul’da faiz kararı sonrası pozitif bir hareketlilik yaşandığını belirten Eryılmaz, “Borsada yüzde 1’e yakın yükseliş var. Faiz kararından önce BIST 100 endeksi 10.000 puanın üzerine çıkmıştı. Endeks sonrasında hızlı bir düşüş yaşadı ancak 10.750 seviyesi çok kritik. Eğer bu seviyede kalıcılık sağlanamazsa yeniden düşüş başlayabilir,” ifadelerini kullandı.

Endeksin yukarı yönlü ivme kazanabilmesi için güçlü bir katalizöre ihtiyaç olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “11.250 seviyesini aşmak için güçlü bir katalizör gerekiyor. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri beklentilerin altında gelirse, dövize geçişin sınırlı kalması durumunda endeks yeniden 11.000'in üzerine çıkabilir,” şeklinde konuştu.

TEMMUZ ENFLASYONU: YÜZDE 2.3 - 2.5 ARALIĞINDA BEKLENİYOR

Temmuz ayı enflasyon tahminlerini de değerlendiren Eryılmaz, fiyat artışlarının ÖTV ve doğalgaz zamlarından etkilendiğine dikkat çekti. “Temmuz ayında ÖTV ve doğalgaz zamlarının etkisiyle birlikte fiyat artışları yaşanıyor. Bu nedenle enflasyonun bu aya özgü şekilde yeniden yüzde 2.3 - 2.5 aralığında açıklanması bekleniyor,” dedi.

Ağustos ayında ise farklı bir tablo beklendiğini ifade eden Eryılmaz, “Ancak Ağustos ayı için durum farklı olacak. Merkez Bankası, enflasyonun Ağustos’ta yüzde 2’nin altında geleceğini belirtiyor,” değerlendirmesini yaptı.