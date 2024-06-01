Kredi kartı borç faizi vatandaşın cebini yaktı, hesaplanan rakamlar şaşırttı

01 Haziran 2024 12:24 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:39

Kredi kartı kullanıcılarının sayısıyla beraber borç miktarı da artıyor. Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nda yer alan verilere göre, bireysel kredi kart borçlarının yüzde 22,9’unu ödenmeyerek faize kaldı.

Bireysel kredi kartı borcu son 1 yılda 848 milyar TL’lik artışla 1 trilyon 433 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel kredi kartı borcunun 328 milyar TL’lik kısmının ödenemeyerek faize bırakıldığını gösteriyor.

YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE BORÇ BAKİYESİ

Sözcü gazetesinden Mehtap Özcan Ertürk haberine göre, raporda, 50 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranının artışını sürdürdüğü görüldü. Buna göre, kredi kartı limit toplamı 50 bin TL’ye kadar olan bireylerin limitlerinin yüzde 51.6’sı borç bakiyesine dönüşürken daha üst limit gruplarındaki bireylerin limit kullanımı görece düşük seviyede kalıyor.

Bireylerin tüm bankalardaki toplam limit tutarına göre belirlenen limit gruplarındaki görünümüne bakıldığında, 200 bin TL ve üzeri limite sahip olan bireylerin toplam kredi kartı borçlarının yarısından fazlasına sahip olduğu görülüyor. Rapora göre 8.7 milyon kişinin toplam 171.3 milyar TL’lik kredi kartı bakiyesi bulunurken, bu tutarın 88.3 milyar TL’si borçlanılmış durumda bulunuyor.

BİREYSEL KRİZ RİSKİ ARTIYOR

Finansal koşullardaki sıkılaşma sonrasında bireysel kredi tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranında bir miktar bozulmanın gözlendiğine dikkat çekilen Merkez Bankası raporunda kredi kartı harcamalarının sonradan taksitlendirilmesi veya borcun tamamının ödenmeyerek faize bırakılmasının özellikle borçlanma maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde bireylerin temerrüt riskini artırabildiğine dikkat çekildi.

MİLYAR TL’LİK BORÇ VARLIK ŞİRKETLERİNDE

TCMB Finansal İstikrar Raporu’na göre Mart 2024 itibarıyla varlık yönetim şirketlerine devredilen hanehalkı batık kredi ve kredi kartı borcu 47 milyar TL’ye ulaşıyor. Varlık yöentim şirketleri alacakları Mart 2023’te 37 milyar TL seviyesindeydi. Buna göre, bankaların son bir yılda 10 milyar TL’ye ulaşan hanehalkı kredi ve kredi kartı borcunun varlık yönetim şirketlerine devrettiği görülüyor.