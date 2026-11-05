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Ekonomi
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:29

Kredi kartı borçlarına af var mı 2026? Kanun teklifi komisyonda gündeme alınacak

Kredi kartı borçlarına af, borçların silinmesi iddiaları üzerine ilgili son kanun teklifleri gündem oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan geçtiğimiz aylarda sunulan kanun teklifi, kredi kartı ve bireysel tüketici kredisi borçları nedeniyle icra takibine düşen vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündeme taşıdı. Kredi kartı borçlarının silinmesi iddiaları sonrası “Kredi kartı borçları silinecek mi?” sorusu merak edildi. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından hazırlanan teklif kapsamında, kamu ve özel bankalara, finansal aracılık kurumlarına ve varlık yönetim şirketlerine borcu bulunan vatandaşların ödeme koşullarında değişikliğe gidilmesi isteniyor. Düzenlemede, icra takibi başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş borçların yeniden yapılandırılması, anapara borcunun peşin ya da 5 yıla kadar taksitle ödenmesi ve mevcut faiz ile gecikme kaynaklı masrafların kaldırılması gibi maddeler bulunuyor. Kredi kartı borçlarına af var mı 2026? İşte kredi kartı borçlarının silinmesi iddialarına ilişkin son kanun teklifi ve son durum…

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Editor
 TGRT Haber
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Kredi kartı borçlarına af var mı 2026? Kanun teklifi komisyonda gündeme alınacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:29

Kredi kartı borcu ve bireysel kredi borcu nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşları ilgilendiren yeni bir kanun teklifi, 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in hazırladığı Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Sicil Affı Düzenlemesi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'de ilgili komisyona sevk edildi. Teklifte, bankalara ve finansal kuruluşlara olan borçların yeniden yapılandırılması, faiz ve gecikme masraflarının silinmesi, anapara borçlarının uzun vadeye yayılarak ödenmesi ve sicil affı sağlanmasına yönelik hükümler yer aldı. Kredi kartı borçları silinecek mi, af var mı 2026? Detaylar…

KREDİ KARTI BORÇLARINA AF

15 Nisan 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kredi kartı ve bireysel tüketici kredisi borçları nedeniyle icra takibine düşen vatandaşlara yönelik yeni bir düzenleme içeriyor. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından hazırlanan teklifin temel maddeleri arasında, borçluların birikmiş faiz ve gecikme kaynaklı maliyetlerden kurtarılması ve yalnızca anapara borçlarını ödeyebilecekleri bir yapılandırma sisteminin oluşturulması bulunuyor.

Kredi kartı borçlarına af var mı 2026? Kanun teklifi komisyonda gündeme alınacak

Teklif, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların yanı sıra finansal aracılık kurumları ile varlık yönetim şirketlerine olan borçları da kapsıyor. İcra takibi başlatılmış veya borç nedeniyle ihtarname gönderilmiş tüketici kredisi ve kredi kartı borçları için düzenleme yapılması isteniyor. Kapsam dahilindeki vatandaşların mevcut borçlarının yeniden ele alınması ve ödeme koşullarının değiştirilmesi hedefleniyor.

Kredi kartı borçlarına af var mı 2026? Kanun teklifi komisyonda gündeme alınacak

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre borçluların, kanunun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili bankaya veya yetkilendirilmiş kişiye yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru şartını yerine getiren borçlular için anapara borcunun peşin veya 5 yıla kadar uzanan vadeyle ödenmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de faiz ve gecikme masraflarına ilişkin. Teklifte, başvuru tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra ve takip masrafı ile diğer adlar altında alınan masrafların silinmesi isteniyor. Bunun yanında Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtlarının da kaldırılması kanun teklifinde yer alan hükümler arasında bulunuyor.

Kredi kartı borçlarına af var mı 2026? Kanun teklifi komisyonda gündeme alınacak

Ancak söz konusu düzenleme henüz kanunlaşmış değil. TBMM Başkanlığına sunulan teklif, incelenmek üzere TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na sevk edildi. Teklifin uygulanabilmesi için öncelikle komisyondaki değerlendirme sürecinin tamamlanması, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Kredi kartı borçlarına af var mı 2026? Kanun teklifi komisyonda gündeme alınacak

İlgili kanun teklifi şöyledir:

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KREDİ KARTI BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Bu kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankalar ile, finansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icra takip başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların, bu maddenin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği gün itibariyle altmış (60) gün içerisinde, krediyi veya kredi kartını veren ilgili kuruluşa veya ilgili kuruluş tarafından yetkilendirilmiş kişiye yazılı müracaat etmeleri halinde, anapara borçlarının, peşin veya 5 yıla uzanan vadeyle başvuru günü itibariyle tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra-takip masrafı vb. her türlü ad altındaki masraflar silinir, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtlan silinir. Söz konusu borçlarla ilgili olarak, İcra ve İflas Kanunu kapsamında sürelerin işletilmesi durdurulur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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#Ekonomi
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