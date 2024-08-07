Kredi kartı borçlusu dikkat! Yasal takibe takılan sayısı yüzde 43 arttı

07 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:02

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe takılanların sayısını açıkladı. 2023 Haziran ayında 118 bin 362 olan yasal takibe intikal eden kişi sayısı bu yıl aynı ayda 213 bin 989 oldu.

BÜYÜK BÖLÜMÜ KREDİ KARTI BORÇLUSU

Bireysel kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı 118 bin 855'i bireysel kredi borcunu ödememiş olanlardan oluşurken 142 bin 28'i bireysel kredi kartı borcunu ödemedi.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 645 bin kişi Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etti. Aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 536 bin kişi oldu.

YÜZDE 103 ARTTI

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 103 artış ile 77 milyar TL olarak belirlendi.