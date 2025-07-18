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 | İrem Çınar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırmasında faiz oranları ve son başvuru tarihi açıklandı

BDDK’nın bireysel borçları yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemesi resmen başladı. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap borçlarını kapsayan uygulamada bazı bankalar süreci başlatırken, diğerleri hazırlıklarını sürdürüyor. Başvurular 10 Ekim 2025’e kadar yapılabilecek. Faiz oranları ve vade seçenekleri de netleşti. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:54

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), bireysel borç yükünü hafifletmek amacıyla yeni bir düzenlemesini hayata geçirdi. , ve ek hesap borçlarını kapsayan uygulama kapsamında vatandaşlar, borçlarını 48 aya kadar taksitlendirme imkânı elde edecek. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırmasında faiz oranları ve son başvuru tarihi açıklandı

UYGULAMA KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇİYOR

Bankalar yapılandırma sürecini aşamalı şekilde devreye alıyor. Sabah’ta yer alan habere göre, BDDK ile bankalar arasında yapılan görüşmelerde, uygulamaya dair soru işaretleri giderilmeye çalışıldı. En çok tartışılan konulardan biri ise kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyen müşterilere yönelik limit uygulaması oldu.

BDDK’nın tavsiye kararında, borcun yarısı ödenmeden kredi kartı limitinin artırılmaması ve yapılandırma sürecinde ihtiyaç kredisi borcunu aşan yeni kredilerin verilmemesi gerektiği belirtildi. Ancak bu kurallar bağlayıcı değil; nihai karar bankalara bırakıldı. Bazı bankalar bu konuda sıkı durmayı tercih ederken, ödeme geçmişi düzgün olan müşterilere daha esnek bir yaklaşım benimseyen bankalar da var.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırmasında faiz oranları ve son başvuru tarihi açıklandı

FAİZ ORANLARI DA BELLİ OLDU

Yapılandırma kapsamındaki da netleşti. Kredi kartı borçlarında yapılandırma faizi yüzde 3,11 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde ise bankalar arasında değişkenlik göstermekle birlikte, faiz oranları ortalama yüzde 3,79 ila 3,89 arasında değişiyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırmasında faiz oranları ve son başvuru tarihi açıklandı

BAZI BANKALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Uygulamaya erken geçen bankalar arasında İş Bankası dikkat çekiyor. 14-16 Temmuz tarihleri arasında 682 bireysel kredi dosyasında toplam 157 milyon TL tutarında yapılandırma işlemi gerçekleştiren banka, kredi kartı tarafında da sadece üç günde 8.606 dosyada yaklaşık 2 milyar TL'lik borcu yapılandırdı. Ziraat Bankası da bölge müdürlükleri aracılığıyla süreci hızlandırdı.

Diğer yandan bazı bankalar teknik hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bu bankaların büyük kısmı, yapılandırma başvurularını 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren almaya başlayacak. Ancak düzenleme resmi olarak 10 Temmuz itibarıyla geçerli kabul ediliyor.

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