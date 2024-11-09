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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yüzde 0.99 faiz oranıyla erteleme ve taksit fırsatı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 12:39 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 13:02
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yüzde 0.99 faiz oranıyla erteleme ve taksit fırsatı

Kredi kartı borcu olan vatandaşları yakından ilgilendirecek bir kampanya haberi geldi. Kredi kartı borcu olan müşterilere, asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan borçları için aylık yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faiz oranıyla 2 ay erteleme ya da 4 ay taksitlendirme fırsatı sunulacak.

Vakıfbank, kredi kartı borçluları için yeni bir kampanya başlattı. Kredi kartı olan müşteriler, asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan borçları için aylık yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faiz oranıyla çeşitli kolaylıklar elde edebilecek. Bu kampanya kapsamında borçlular, kalan tutarı 2 ay erteleme veya 4 ay taksitlendirme seçeneklerinden biriyle ödeyebilecek.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yüzde 0.99 faiz oranıyla erteleme ve taksit fırsatı - 1. Resim

ERTELEME VE TAKSİTLENDİRME KOŞULLARI

Ekstre erteleme işlemi, müşterinin kredi kartı son dönem ekstre borcunun en az asgari tutarının ödenmesi sonrası yapılabiliyor. Kalan ertelenebilir borç tutarı, işlem tarihinden itibaren aylık yalnızca yüzde 0.99 faiz oranı üzerinden 2 ay ertelenebiliyor veya 4 ay vadeli şekilde taksitlendirilebiliyor. 

Ancak, bu işlemlerden yararlanmak için müşterinin, son dönem ekstre hesap kesim tarihinden en geç 1 gün önce başvuru yapması ve asgari ödeme tutarını ödemiş olması gerekiyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yüzde 0.99 faiz oranıyla erteleme ve taksit fırsatı - 2. Resim

HANGİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞINDA?

Yasal düzenlemeler gereği, telekomünikasyon ve doğrudan pazarlama harcamaları, yurtdışında yapılan alışverişler, çok katlı mağaza, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi gibi bazı harcamalarda bu erteleme ve taksitlendirme seçeneği sunulmuyor. Ayrıca hediye kart, çek gibi somut mal veya hizmet içermeyen ürün alımlarında da bu kampanya geçerli değil.

Ekstrede yer alan vade farklı taksitli işlemler, peşin taksit, işlem erteleme, nakit avans ve yapılandırma işlemleri için de erteleme veya taksitlendirme yapılmıyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yüzde 0.99 faiz oranıyla erteleme ve taksit fırsatı - 3. Resim

YILDA 9 KEZ KULLANILABİLECEK

Müşteriler, ekstre erteleme hizmetinden kart bazında yılda en fazla 9 kez, ardışık olarak ise en fazla 9 kez yararlanabilecek. Bu sayede Vakıfbank, kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan müşterilerine daha esnek bir ödeme imkanı sunuyor.

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Kaynak: tgrthaber.com

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