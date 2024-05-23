Kredi kartı en son ihtimal! Uzman isim 'Vatandaşa açık kapı gerek' dedi, mevduata işaret etti

23 May 2024 15:08 - Güncelleme : 23 May 2024 15:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Kararın ardından ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları kapsamında kredi kartlarına yönelik düzenlemeleri gündeme geldi. TGRT Haber ekranlarına katılan Prof. Dr. Sefer Şener kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemenin kapsamını açıkladı.

Şener düzenleme yapılması halinde vatandaşa açık bir kapı bırakılacağını ifade ederek şunları kaydetti:

ZORUNLU KARŞILIKLARLA İLGİLİ ADIMLAR GELECEK

Kredi kartlarında da ciddiye azalma var. Gördüğümüz kadarıyla rakamlar onu gösteriyor. Yani oradaki harcamalarda da bir düşüş eğilimi yavaş yavaş başladı. Merkez Bankası öncelikle likiditenin ortaya çıkacağı yani paranın piyasaya çıkmasını engelleyici zorunlu karşılıklarla ilgili önümüzdeki haftalar içerisinde mutlaka adımlar atacaktır.

Ondan sonraki aşama kredi kartlarıyla olacaktır. Çünkü karar metninde bir taraftan tabii orada da net olarak görüyoruz. Merkez bankası şu mesajı da veriyor. Herhangi bir şekilde enflasyon bizim öngörümüzün dışında gerçekleşmeye başlarsa tekrardan müdahale ederiz. Yani faiz artırımına devam ederiz.

VATANDAŞA AÇIK KAPI BIRAKMAK LAZIM

Tabii ki kredi kartlarıyla ilgili de bir düzenleme beklemek lazım. Daha önce planlandı ama Hani neticede vatandaşın da bir açık kapısı var orada neticede ve vatandaş da zorunlu kalmadığı sürece kredi kartını kullanmıyor. Dolayısıyla bir açık kapı da bırakmak lazım vatandaşın davranışı açısından.

MEVDUATA DÜZENLEME GELEBİLİR

Kredi kartlarıyla ilgili çok yoğun bir düzenleme gerekmeyebilir ama gördüğümüz kadarıyla yavaşlama var kredi kartlarında. Burada kredi kartına sınırlama getirmekten ziyade işte özellikle mevduatlarla ilgili kısımda bakın 23 puanla çekilme oldu. Eğer orayla ilgili önlem alınırsa o zaman kredi kartındaki harcamalara daha az yönelim olacaktır. Yani bir taraftan tasarruf miktarını arttırmış olacağız. O yüzden de kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme gelmeyebilir.

Yani bunu da beklemek lazım çünkü vatandaş için bir açık kapıda bırakmak gerekiyor. Merkez Bankası'nın daha ziyade mevduatların önünü açacak, işte Türk Lirası'nın önünü açacak yeni bir takım önlemleri de alabileceğini söyleyebiliriz.

KREDİ KARTI EN SON İHTİMAL

Önümüzdeki dönemde bu zorunlu karşılıkla başlayacak yüksek ihtimalle, diğer taraftan piyasadaki parayı çekmek için de bazı önlemler alacaktır. Kredi kartları en son ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dediğim gibi orada bir düzenleme başladı. Nispi de olsa yani son 2 aylık rakamlara bakıyorum % 7'ye yakın kredi kartı kullanımında bir azalış var. Yani harcamalarda bir azalış var. Dolayısıyla ani olarak da piyasayı soğutmamak lazım yani.

Limitlerde belki bazı düzenlemelere gidebilir. Zaten orada da yasal olarak düzenleme var. Yani işte ilk defa alacaklar da gelirinin 2 katı işte daha önce almış olanlarda gelirinin 4 katına kadar limit verilebiliyor zaten.

ÇOK YOĞUN BİR DÜZENLEME BEKLEMİYOR

Burada gelirden ziyade tasarruflara da bakmak lazım. Eğer bir insanın bankada yeterli düzeyde tasarrufu mevduatı varsa orada da o limitlere yani 4 kat olması gerekmiyor. 10 katı da olabilir, 15 katı da olabilir. Çünkü karşılığı var. Karşılığı olan bir şeyin limitle sınırlamak çok mantıklı gözükmüyor.

O zaman da işte nakit çekip harcama yoluna gidiyor. Vatandaş o yüzden de limitleri de çok kısıtlamamak gerekiyor. Yani ben kredi karttan da çok yoğun bir düzenleme beklemiyorum. Merkez Bankası'nın diğer aksiyonları da almasını bekliyorum. Yani özellikle mevduatların geri çekilmesine yol açan noktalara müdahale edeceğini, dolayısıyla en azından politika faizi olan ellinin üzerinde mevduatların gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü bankaların bazıları da dikkat ederseniz politika faizinin altında mevduat getirisi sağlıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. O yüzden mutlaka Merkez Bankası. Önümüzdeki dönemde aksiyon alacak.