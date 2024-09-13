Kredi kartı harcamaları sınırlı arttı! En çok kırtasiye malzemelerine para harcandı

13 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartı kullanımına yönelik verileri paylaştı. Buna göre, 6 Eylül haftasında banka ve kredi kartı harcamaları sınırlı bir artış kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, kredi kartı kullanımı yüzde 0,6 ile sınırlı artış kaydetti. Kredi kartı harcamalarında okulların açılmasıyla beraber kırtasiye harcamaları dikkat çekti.

EN ÇOK KIRTASİYE MALZEMELERİ ARTTI

Banka ve kredi kartlarının toplam işlem tutarı 6 eylül haftasında bir önceki haftaya göre, yüzde 0,6 artışla 324,4 milyar TL'ye yükseldi. Aynı haftada vergi ve BES ödemeleri 5,3 milyar TL azaldı. Ekonomi yönetimi iç talebinin seyrini takip ediyor. Son veriler harcamalardaki artışın ilgili dönemde genele yayılmadığını ortaya çıkardı.

En belirgin artışlar eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri, hizmet sektörleri ve yapı malzemeleri harcamaları gruplarında yaşandı. Harcamaları azalan alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik ve akaryakıt harcamaları öne çıktı.

YILLIK ARTIŞ HIZLANIYOR

Öte yandan Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise haftalık 1,3 milyar TL azalışla 91,7 milyar TL'ye düşüş görüldü. Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise internet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son dört haftalık ortalamasının yıllık değişiminin yüzde 74,1 seviyesine hızlandığını anlattı.