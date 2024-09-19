Kredi kartı harcamalarında yüzde 78 artış! Alışverişte elimiz yine nakit paraya değil karta gitti

19 Eylül 2024 14:23 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:34

Ağustos ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartla yapılan harcamaların tutarları açıklandı. Kartlı alışverişte sert yükseliş görüldü. Kartlı ödeme hacmi 1,4 trilyon lira oldu.

Kredi kartı​ ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 arttı. Vatandaş kredi kartına yüklendi. Türkiye​'de ağustos ayında kredi kartı, banka kartı​ ve ön ödemeli kartla yapılan toplam ödeme tutarı 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu

VATANDAŞ KREDİ KARTINA SARILDI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 125,9 milyon, banka kartı sayısı 191,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon adet oldu. Kartlardan 1,42 trilyon liralık harcama yapıldı.

Kartlı ödemelerin 1.192,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 200,4 milyar TL’sinde banka kartları, 27,8 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlardan gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemelerde yüzde 78 artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28 oldu. Vatandaşın büyük ödemelerini kredi kartıyla yaptığı görüldü.

Kredi kartı harcamaları adeta büyük bir patlama yaşarken Türkiye genelinde 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı olduğu biliniyor. Son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımını sınırlandırmak için alınan önlemlere rağmen kartlı harcamalar rekor kırdı.