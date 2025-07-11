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 | İrem Çınar

Kredi kartı ile ödemelerde yeni kurallar! GİB harekete geçti: 81 ilde zorunlu olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. Başkasına ait POS cihazı kullanımına son verilirken, kredi kartıyla tahsilat yapan tüm işletmelere yeni nesil ödeme cihazı zorunluluğu geliyor. Uygulama, Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 13:44

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla ödeme sistemlerine yönelik önemli bir adım atıyor. Hazırlık aşamasındaki yeni düzenlemeyle birlikte, başkasına ait kullanımı yasaklanacak ve birçok işletmeye yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğu getirilecek.

Kredi kartı ile ödemelerde yeni kurallar! GİB harekete geçti: 81 ilde zorunlu olacak

YENİ NESİL POS CİHAZI TÜRKİYE GENELİNDE ZORUNLU HALE GELİYOR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, basit usulde vergilendirilen mükellefler ve toptan satış yapan işletmeler hariç olmak üzere, perakende mal veya hizmet satışı gerçekleştiren tüm firmalar artık yeni nesil ÖKC veya güvenli mobil ödeme sistemleri kullanmak zorunda kalacak.

Bu cihazlar, hem ödeme belgesi (slip) hem de mali belge (fiş) düzenleyerek işlemleri tek bir belgeyle kayıt altına alacak. Böylece, ödeme sürecinin tamamı dijital ortamda denetlenebilir hale gelecek ve kayıt dışı gelirlerin önüne geçilecek.

Kredi kartı ile ödemelerde yeni kurallar! GİB harekete geçti: 81 ilde zorunlu olacak

BAŞKASINA AİT POS KULLANIMI YASAK

GİB’in yaptığı saha denetimlerinde, bazı işletmelerin başka firmalar adına kayıtlı POS cihazlarıyla tahsilat yaptığı ve bu yöntemle gelirlerini beyan dışı bıraktığı tespit edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte her işletmenin yalnızca kendi adına kayıtlı POS cihazlarını kullanmasına izin verilecek. Bankalar ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar da yalnızca yetkili mükelleflerle işlem yapabilecek ve seyyar POS cihazları bu kurallara göre dağıtılacak.

BAYİLİK SİSTEMİNE ÖZEL İSTİSNA

Bayilikle çalışan firmalar için düzenlemede ayrı bir istisna yer alıyor. Türkiye genelinde en az 30 bayisi bulunan ana firmalar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde bayilerde kendi POS sistemlerini tanımlayabilecek.
Bunun için:

  • Resmi bir bayilik sözleşmesinin bulunması,
  • Slip bilgilerinde ana firmaya ait detayların açıkça yer alması,
  • Yapılan tüm tahsilatların GİB’e eksiksiz bildirilmesi şart olacak.
Kredi kartı ile ödemelerde yeni kurallar! GİB harekete geçti: 81 ilde zorunlu olacak

E-TİCARET SATICILARINA SANAL POS DENETİMİ

E-ticaret sektörünü de kapsayan düzenlemeyle birlikte, online satış yapan işletmelerin sanal POS kullanımı da mercek altına alınacak. Aracı e-ticaret platformlarının sağladığı sanal POS’lar üzerinden tahsilat yapacak olan satıcılar, sadece belirlenen kurallar çerçevesinde işlem gerçekleştirebilecek. Bu sanal POS’ların amacı dışında kullanılması kesin şekilde yasaklanacak.

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#kredi kartı
#pos cihazı
#pos cihazı
#Ekonomi
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