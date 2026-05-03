Kredi kartı kampanyalarına katıldım sananlar yandı: Bankaların internet alışverişlerinde kurduğu akıl almaz tuzak!

SANAL POS OYUNU VE SEKTÖR KODU UYUŞMAZLIĞI

İnternet üzerinden yapılan harcamalarda tüketicilerin kampanyadan faydalanamamasının ardındaki temel sebep, bankacılık terminolojisinde MCC (Merchant Category Code) olarak bilinen üye iş yeri sektör kodlarından kaynaklanmaktadır. Tüketici, tüm dünyaca tanınmış bir giyim markasının resmi internet sitesinden alışveriş yaptığında, bu işlemin doğal olarak giyim kategorisinde sayılacağından en ufak bir şüphe duymamaktadır. Fakat e-ticaret firmaları, daha düşük komisyon oranları ödemek, vergi avantajlarından yararlanmak veya farklı ödeme kuruluşlarının sanal POS altyapılarını sitelerine entegre etmek amacıyla bu sektör kodlarını karma bir yapıya çevirebilmektedir. Bu teknik manevra sonucunda bankanın gelişmiş algoritması, yapılan harcamayı "giyim" değil "genel elektronik ticaret", "hizmet bedeli" veya "çeşitli gıda dışı ürünler" olarak kayda geçirdiği için müşteriyi otomatik olarak kampanya dışı bırakmaktadır.