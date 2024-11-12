Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! DMM açıkladı: 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı iade edilecek mi?

12 Kasım 2024 16:35 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:41

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi" şeklindeki paylaşımlar hakkında yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kredi kartı kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren kritik uyarı geldi.

KREDİ KARTI AİDATLARININ İADESİNE İLİŞKİN UYARI

DMM tarafından yapılan dolandırıcılık girişimleri hakkında bilgilendirme duyurusu şöyle;

"Bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan, “4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi." şeklindeki paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."