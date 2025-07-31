Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren faiz kararı 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranları değişti. Merkez Bankası'nın web sitesinde de yayımlanan karara göre yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak.

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olmaya devam edecek.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düştü.

AZAMİ GECİKME FAİZ ORANI YÜZDE 3,80

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a indirildi.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80’e geriledi.

NAKİT AVANS VE KREDİLİ MEVDUAT HESABI FAİZLERİ DE DÜŞÜŞ YAŞADI

Kredi kartları dışında kredili mevduat hesabı ve nakit avanslardaki faizler de düştü. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e KMH azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e düştü.

DÖVİZLE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE FAİZ DÜŞTÜ

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşmüş oldu.

25 BİN LİRA NAKİT AVANS ÇEKİLSE NE KADAR ÖDENİR?

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre 3 taksitle geri ödeme yapılırsa aylık taksiti 9 bin 383 lira, toplam geri ödemesi 28 bin 149 lira, 6 taksitle çekilirse aylık ödemesi 5 bin 112 lira, toplam geri ödemesi 30 bin 672 lira oluyor. 3 ayda 3 bin 149 lira, 6 ayda ise 5 bin 672 lira faiz ödeniyor.