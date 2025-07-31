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 | Bengü Sarıkuş

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren faiz oranı değişiklikleri, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan karara göre, kredi kartı limitine göre uygulanan faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. İşte detaylar...

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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:11

Milyonlarca sahibini ilgilendiren faiz kararı 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranları değişti. 'nın web sitesinde de yayımlanan karara göre yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında yüzde 3,50 olmaya devam edecek.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düştü.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

AZAMİ GECİKME FAİZ ORANI YÜZDE 3,80

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a indirildi.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80’e geriledi.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

NAKİT AVANS VE KREDİLİ MEVDUAT HESABI FAİZLERİ DE DÜŞÜŞ YAŞADI

Kredi kartları dışında kredili mevduat hesabı ve nakit avanslardaki faizler de düştü. ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e KMH azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e düştü.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

DÖVİZLE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE FAİZ DÜŞTÜ

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşmüş oldu.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Ödenecek tutarlar değişti: Yarından itibaren geçerli

25 BİN LİRA NAKİT AVANS ÇEKİLSE NE KADAR ÖDENİR?

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre 3 taksitle geri ödeme yapılırsa aylık taksiti 9 bin 383 lira, toplam geri ödemesi 28 bin 149 lira, 6 taksitle çekilirse aylık ödemesi 5 bin 112 lira, toplam geri ödemesi 30 bin 672 lira oluyor. 3 ayda 3 bin 149 lira, 6 ayda ise 5 bin 672 lira faiz ödeniyor.

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#faiz oranı
#kredi kartı
#nakit avans
#Merkez Bankası
#Kredili Mevduat Hesabı
#Ekonomi
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