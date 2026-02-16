Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Süre doldu... Limitlerinizi kontrol edin

TOPLAMDA 400 BİN TL KURALI

Yeni uygulamada bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar da yeni limit hesaplamasına dahil edilecek. İlk aşamada toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için indirim yapılmayacak. Ancak bu sınır, tek kart için değil tüm bankalardaki kartların toplamı için geçerli olacak.

Örneğin farklı bankalardan toplam 600 bin lira limite sahip bir müşteri, 400 bin TL’lik istisnadan yararlanamayacak. Toplam limiti 400 bin TL’nin altında kalanların limitleri korunacak, bu tutarın biraz üzerinde olanlarda ise indirime gidilebilecek.