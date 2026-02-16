Menü Kapat
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Süre doldu... Limitlerinizi kontrol edin

Şubat 16, 2026 11:35
1
Kredi kartlarında yeni dönem başladı. BDDK’nın bankalara verdiği süre doldu. Limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik yeni hesaplama sistemi devreye alındı. 

Bugünden itibaren kredi kartı limitleri yeniden belirlenecek ve yüksek limitlerde aşağı yönlü güncellemeler gündeme gelebilecek. İşte kredi kartı kullan herkesi ilgilendiren gelişmenin detayları...

2
Kredi kartı limitleri ile ilgili düzenleme bugün başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tarafından bankalara tanınan süre bugün doldu. . Limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik yeni hesaplama sistemi devreye alındı.

3
ALTYAPININ OLUŞTURULMASI GEREKİYOR 

BDDK, bankalardan müşterilerle temasa geçilmesini, dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temin ve teyit süreçlerinin oluşturulmasını ve özellikle eğitim ile sağlık harcamalarının toplam limit hesaplamasından düşülmemesi için gerekli sistemsel altyapının kurulmasını istemişti. Teknik ve operasyonel düzenlemelerin en geç üç ay içinde tamamlanması gerekiyor.

4
TOPLAMDA 400 BİN TL KURALI 

Yeni uygulamada bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar da yeni limit hesaplamasına dahil edilecek. İlk aşamada toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için indirim yapılmayacak. Ancak bu sınır, tek kart için değil tüm bankalardaki kartların toplamı için geçerli olacak.

Örneğin farklı bankalardan toplam 600 bin lira limite sahip bir müşteri, 400 bin TL’lik istisnadan yararlanamayacak. Toplam limiti 400 bin TL’nin altında kalanların limitleri korunacak, bu tutarın biraz üzerinde olanlarda ise indirime gidilebilecek.

5
HESAPLAMALAR NASIL YAPILACAK?

400 bin TL’nin üzerindeki limitlerde kullanılmayan tutar üzerinden kademeli düşüş uygulanacak. Örneğin 600 bin TL limitli bir kartta yıl içinde 400 bin TL harcama yapılmışsa, kalan 200 bin TL’nin yüzde 50'si silinerek yeni limit 500 bin TL’ye çekilecek. 750 bin TL’nin üzerindeki toplam limitlerde ise, hesap kesim dönemleri dikkate alınarak kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i esas alınacak.

 

6
Limit azaltımı sonrası toplam limiti 400 bin lira veya altına düşen müşteriler, bu tutara kadar yapacakları artış taleplerinde gelir belgesi sunmadan başvuru yapabilecek. Ancak bankalar değerlendirme yaparken müşterinin diğer bankalardaki toplam limitini yine dikkate alacak. 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde resmi gelir belgesi zorunlu olacak.

7
YENİ BAŞVURANA YENİ KRTİLERLER 

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net kurallar uygulanacak. İlk yıl verilecek kredi kartı limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda bu sınır en fazla gelirin dört katına çıkabilecek. Bankalar limit belirlerken gelir, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar resmi gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini hedefliyor.

