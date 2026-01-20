Kredi kartı kullanan herkesin karnesi açıklandı! 2,5 trilyon TL buraya gitti!

Kategoriler
Kredi kartı ve banka kartı kullanım alışkanlığı çığ gibi büyüyor. Aralık 2025 verileri gösteriyor ki, tüketicinin ödeme alışkanlıkları ünden güne değişiklik gösteriyor. Vatandaş hız, güvenlik ve sınırsız harcama konusunda devasa büyüme gösteriyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık 2025'e ilişkin verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 511,1 milyar lira oldu. Bu veriler, Türkiye'de kredi kartıyla yapılan harcamaların artık kemikleşen bir ekonomik alışkanlık haline geldiğini gösteriyor.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan alışverişlerde Aralık ayında dev bir artış görüldü. Aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı. 2 trilyon 511,1 milyar liraya yükseldi. Yani, Türkiye kredi kartıyla hem daha sık hem de daha yüksek tutarlı harcama yapmaya başladı.
Toplam kart sayısı yüzde 6 artarak 460,6 milyona ulaşan Türkiye’de:
Kredi kartı sayısı 142,1 milyonla yüzde 10 arttı.
Banka kartı sayısı 209 milyonla yüzde 8 yükseldi.
Ön ödemeli kartlar ise yüzde 2 geriledi.
Kartlı ödemelerin 2 trilyon 143,6 milyar lirası kredi kartları, 359,7 milyar lirası banka kartları, 7,8 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 55 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 76 azaldı. Yani artık nakit taşımak yerine banka kartıyla işlem yapmak alışkanlık haline geldi.
Toplam kartlı ödeme adedi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 milyar oldu. Ödemelerin 1 milyar 44,5 milyonu kredi kartları, 716,6 milyonu banka kartları, 34,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalarda yüzde 76 oranında sert düşüş dikkat çekiyor.
Aralık ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız gerçekleşti.
Temassız işlem adedi: 1,19 milyar
Temassız ödeme tutarı: 768,5 milyar TL
Yıllık tutar artışı: yüzde 52
Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 12 artarak 1 milyar 190,9 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 52 artışla 768,5 milyar liraya ulaştı. Aralıkta mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.
İnternet üzerinden alışveriş yapma özelliğinin hız kazandığı tüketici davranışları arasında tutar bazında internetten kartlı ödemeler 760,4 milyar TL ile yüzde 46 büyüdü .