Kredi kartı kullanan herkesin karnesi açıklandı! 2,5 trilyon TL buraya gitti!

BİR AYDA 2,5 TRİLYON LİRA

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan alışverişlerde Aralık ayında dev bir artış görüldü. Aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı. 2 trilyon 511,1 milyar liraya yükseldi. Yani, Türkiye kredi kartıyla hem daha sık hem de daha yüksek tutarlı harcama yapmaya başladı.

