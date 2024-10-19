Kredi kartı kullananlar bankadan ret cevabı alınca şoka uğradı! Başvuruyu yapanlar bin pişman

19 Ekim 2024 21:02 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 21:06

Kredi kartı limiti 100 bin liradan fazla olanlara getirilmesi planlanan Savunma Sanayi fonu için 750 liralık kesinti banka müşterilerini telaşa düşürmüştü. Kart limitlerini aceleyle 100 bin lira altına çeken müşteriler yasa tasarısının rafa kaldırılmasıyla yeniden limitlerini yükseltmek isteyen aldıkları cevapla şok oldu. İşte ayrıntılar...

Bankalardan borçlulara müjde: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başlıyor! Faiz ve vade belli oldu

Bankalardan borçlulara müjde: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başlıyor! Faiz ve vade belli oldu

Kredi kartı​ sahipleri Savunma Sanayi Fonu için 750 liralık kesinti​ haberini duyar duymaz bankaları başvuru yağmuruna tutmuştu. Banka müşterileri kredi kartlarının kesintiye uğramaması için 100 bin lira altına çekmeye çalıştı. Bankalar​ bu süreçte bu taslağın henüz yasalaşmadığını hatırlatarak limitlerin düşürülmemesi uyarısında bulunmuştu. Şimdi yeniden limit​ yükseltmek isteyenler aldıkları cevap karşısında şaşkınlığa uğradı.

YASA TASARISI İPTAL OLDU KART SAHİPLERİ PİŞMAN

Savunma Sanayi Fonu için hazırlanan yasa tasarısından vazgeçilince vatandaşlar yeniden limit yükseltmenin derdine düştü. Ancak bu defa da bankalardan aldıkları ret cevabı şaşırttı. Kredi kartı limitlerini yükseltmek artık eskisi gibi kolay olmadığı için eski limitlerine dönmek isteyenlerin talebi geri çevrildi.

GELİR BEYANI ŞARTI GELDİ

Limitini yükseltemeyenlerin durumunu Star TV’de anlatan Yeminli Mali Müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Bankalar sizden gelir beyan etmenizi isterler. Ancak 100 bin TL’nin altında limitlerini düşürdüklerinde tekrar gelirlerini 100 bin lira ve üzerine göre beyan edemedikleri için vatandaşlarımız maalesef limitlerini tekrardan yükseltemediler” dedi. Kart limitlerini yükseltmek isteyenleri online başvurunun yanı sıra direkt şubeye giderek gelir beyanı vermelerini tavsiye etti.