Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

16 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:45

Yüksek enflasyonla mücadele sürerken, talep enflasyonunu düşürmeye yönelik önemli bir adım daha atılıyor. Orta Vadeli Program kapsamındaki düzenleme, son aşamasına geldi. Yeni yıldan itibaren bankalar, kredi kartı limitlerini müşterilerin gelir düzeyine uygun şekilde belirleyecek. İşte detaylar...

Kredi kartı borç sarmalı büyüyor! 2025 yılı borcu olan vatandaşa nefes aldıracak mı?

Kredi kartı borç sarmalı büyüyor! 2025 yılı borcu olan vatandaşa nefes aldıracak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma politikasına yeni adımlar ekliyor. Geçtiğimiz Enflasyon​ Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 45 olarak revize edilmişti. Ancak beklenenden daha yüksek enflasyon ihtimali üzerine, ekonomi yönetimi yeni çözüm arayışlarına girdi.

YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Dünya Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Türkiye Bankalar Birliği​ (TBB) Risk Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını açıklamıştı. Bu ekip üzerine yürütülen ön çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Bu uygulama hayata geçtiğinde, bankalar müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanı üzerinden anında görüntüleyebilecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ GELİRLE UYUMLU HALE GELECEK

Yeni yılda devreye girecek olan düzenleme ile kredi kartı limitlerinin aylık gelirle orantılanması planlanıyor. Bankaların, mevcut kredi kartı limitlerini de bu yeni mevzuata göre yeniden düzenleyebileceği belirtiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) talimatına göre, müşterilerin kredi kartı limitleri aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olacak.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİNİN KREDİ KARTI LİMİTİ 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Hali hazırda bankalar, müşterilerine aylık gelirlerinin 15 ila 20 katı limit sunabiliyor. Bu durum, Türkiye’yi kredi kartı limitleri açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapıyor. BDDK'nın son raporuna göre, Türkiye'de her iki kredi kartı kullanıcısından biri 100 bin liranın üzerinde kart limitine sahip.

ORTA VADELİ PROGRAM’DA VERİLEN SİNYALLER

Kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumlu hale getirileceğine dair ilk sinyal, Orta Vadeli Program'da (OVP) verilmişti. 2025-2027 dönemini kapsayan programda, gelirle uyumlu kredi kartı limitlerinin ekonomide dengenin sağlanmasına katkı sunacağı öngörülmüştü.