Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllardır ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz

Son dönemlerde bazı işletmelerin, özellikle tütün ürünleri ve alkollü içecekler gibi belirli ürün gruplarında, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde müşterilerden ek “komisyon ücreti” talep etmeye başladığı biliniyor. Ancak bu uygulamanın hukuku aykırı olduğu belirtiliyor.

YASA DA ETİK DE BU UYGULAMAYA KARŞI

Sputnik’te yer alan habere göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek komisyon alınmasının sadece etik dışı bir tutum olmadığını, aynı zamanda yasalara açıkça aykırı olduğunu belirtti. Güllü, işletmelerin bu yolla haksız kazanç elde ettiğini ve bu durumun Vergi Usul Kanunu ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

“Üye iş yerleri, kredi kartı kullanan müşterilerden herhangi bir ad altında ekstra ödeme talep edemez. Bu tarz uygulamalar hem yasal değildir hem de ticari ahlaka ters düşer,” ifadelerini kullanan Güllü, kart komisyonu adı altında ücret talep eden işletmelerin aldıkları bedeli faiziyle iade etmeleri gerektiğini ifade etti.

HAKKINI ARAMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA YOL HARİTASI

Tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için yapılması gerekenleri de açıklayan Güllü, vatandaşların haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı. İşte izlenmesi gereken adımlar:

Kredi kartıyla ödeme yaparken alınan komisyonlara ilişkin fiş veya ödeme belgesi mutlaka saklanmalı.

mutlaka saklanmalı. Bu belgelerle birlikte e-Devlet üzerinden ya da doğrudan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılmalı.

başvuru yapılmalı. Komisyonun yasal faiziyle birlikte iadesi talep edilebilir.

NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Bu tür uygulamaları şikayet etmek isteyen tüketiciler, ilgili işletmeyi şu kurumlara bildirebilir:

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu

İlgili bankalar

İbrahim Güllü’nün verdiği bilgilere göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 77. maddesi kapsamında, kredi kartı komisyonu tahsil eden işletmelere 863 bin 500 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

TÜKONFED Başkan Vekili, hem kamu kurumlarının hem de sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha fazla bilgilendirme yapması gerektiğini vurgularken, tüketicilerin de haklarını bilmeleri ve çekinmeden talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi.