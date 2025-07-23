Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllardır ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz

Bazı işletmelerin, kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden komisyon talep etmesi tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Tüketici Konfederasyonu ise bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek, vatandaşların bu tür haksız kesintileri geri alma hakkına sahip olduğunu ve paralarını geri alabilecekleri uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sputnik
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:07

Son dönemlerde bazı işletmelerin, özellikle tütün ürünleri ve alkollü içecekler gibi belirli ürün gruplarında, ile yapılan alışverişlerde müşterilerden ek “komisyon ücreti” talep etmeye başladığı biliniyor. Ancak bu uygulamanın hukuku aykırı olduğu belirtiliyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllardır ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz

YASA DA ETİK DE BU UYGULAMAYA KARŞI

Sputnik’te yer alan habere göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek komisyon alınmasının sadece etik dışı bir tutum olmadığını, aynı zamanda yasalara açıkça aykırı olduğunu belirtti. Güllü, işletmelerin bu yolla haksız kazanç elde ettiğini ve bu durumun Vergi Usul Kanunu ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

“Üye iş yerleri, kredi kartı kullanan müşterilerden herhangi bir ad altında ekstra ödeme talep edemez. Bu tarz uygulamalar hem yasal değildir hem de ticari ahlaka ters düşer,” ifadelerini kullanan Güllü, kart komisyonu adı altında ücret talep eden işletmelerin aldıkları bedeli faiziyle iade etmeleri gerektiğini ifade etti.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllardır ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz

HAKKINI ARAMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA YOL HARİTASI

Tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için yapılması gerekenleri de açıklayan Güllü, vatandaşların haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı. İşte izlenmesi gereken adımlar:

  • Kredi kartıyla ödeme yaparken alınan komisyonlara ilişkin fiş veya ödeme belgesi mutlaka saklanmalı.
  • Bu belgelerle birlikte e-Devlet üzerinden ya da doğrudan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılmalı.
  • Komisyonun yasal faiziyle birlikte iadesi talep edilebilir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllardır ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz

NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Bu tür uygulamaları şikayet etmek isteyen tüketiciler, ilgili işletmeyi şu kurumlara bildirebilir:

  • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
  • Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
  • İlgili bankalar

İbrahim Güllü’nün verdiği bilgilere göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 77. maddesi kapsamında, kredi kartı komisyonu tahsil eden işletmelere 863 bin 500 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

TÜKONFED Başkan Vekili, hem kamu kurumlarının hem de sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha fazla bilgilendirme yapması gerektiğini vurgularken, tüketicilerin de haklarını bilmeleri ve çekinmeden talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur maaşlarına 2026-2027 için net rakamlar: Kamu-Sen taleplerini tek tek sıraladı!
Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi
ETİKETLER
#bddk
#tüketici hakem heyeti
#kredi kartı
#tüketici hakları
#Etik Eğitimi
#kredi kartı komisyonu
#kart komisyonu
#Kredi Kartı Komisyonu
#Yasal Haklar
#Tüketici Mağduriyeti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.