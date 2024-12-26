Kredi kartı kullanıcılarına kritik uyarı! Artık son günler: Yılbaşında hepsi silinecek

26 Aralık 2024 15:05 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:18

Kredi kartı sahiplerine kritik bir uyarı geldi. Banka ve kredi kartlarında biriken hediye puanlar 31 Aralık’ta siliniyor. Tüketici dernekleri, vatandaşlara geçerlilik süresi ve son tarihlerle ilgili detaylı bilgi almayı tavsiye ediyor.

Tüketici dernekleri, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte kredi kartlarında biriken para puanların kullanım süresine dikkat çekti. 31 Aralık itibarıyla bazı bankalarda geçerliliğini yitirebilecek olan puanların kaybedilmemesi için tüketicilerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

PARA PUANLARIN SON KULLANIM TARİHLERİNE DİKKAT!

Bankaların kredi kartı puanlarıyla ilgili uygulamaları farklılık gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, tüketicilerin bankalarının mobil uygulamalarını kullanarak ya da çağrı merkezleriyle iletişime geçerek puanlarının son kullanım tarihlerini öğrenmelerini tavsiye ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından elde edilen para puanların tüketiciler için bir hak olduğunu ifade etti. Koçal, "Bankaların yıl sonunda puanları silmesi ya da geçerlilik süresini kısıtlaması, tüketicilerin hak kaybına neden oluyor. TÜKON olarak, kredi kartı puanlarının silinmemesi gerektiğini savunuyoruz. Bu puanlar, tüketicilerin kazandığı bir değerdir ve bankalar tarafından güvence altına alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

BDDK'YA ÇAĞRI YAPTI

Koçal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) çağrıda bulunarak, kredi kartı puanlarının süresiz olarak kullanılabilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, bankaların şeffaf ve standart bir bilgilendirme politikası izlemesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de belirtti.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu da bu konuda tüketicilere önemli tavsiyelerde bulundu. Para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, puanların silinip silinmeyeceğiyle ilgili bankaların mobil uygulamaları üzerinden kontrol yapılmasını önerdi. Ağaoğlu, "Eğer puanların silineceğine dair bilgi verilmemişse, tüketiciler hakem heyetlerine başvurabilir. Yıl sonuna kadar birikmiş puanlarınızı marketler veya diğer alışveriş noktalarında harcayarak kayıp yaşanmasını önleyebilirsiniz" dedi.

Tüketici temsilcileri, para puanların zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine işaret ederek, bankaların bu konuda daha duyarlı ve adil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.